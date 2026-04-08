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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 9. April

09.04.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Casey's General Stores Inc
637,20 EUR -22,40 EUR -3,40%
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DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 9. April umgesetzt:

===

+ S&P-500

AUFNAHME

- Casey's General Store

HERAUSNAHME

- Hologic

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

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Nachrichten zu Casey's General Stores Inc

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Analysen zu Casey's General Stores Inc

DatumRatingAnalyst
07.08.2019Caseys General Stores HoldGabelli & Co
08.03.2018Caseys General Stores Sector PerformRBC Capital Markets
16.02.2018Caseys General Stores BuyGabelli & Co
07.06.2017Caseys General Stores Equal WeightBarclays Capital
06.06.2017Caseys General Stores Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Caseys General Stores BuyGabelli & Co
08.12.2016Caseys General Stores OutperformRBC Capital Markets
12.09.2016Caseys General Stores BuyDeutsche Bank AG
08.09.2016Caseys General Stores OutperformRBC Capital Markets
30.03.2016Caseys General Stores BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2019Caseys General Stores HoldGabelli & Co
08.03.2018Caseys General Stores Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2017Caseys General Stores Equal WeightBarclays Capital
06.06.2017Caseys General Stores Sector PerformRBC Capital Markets
30.05.2017Caseys General Stores Sector PerformRBC Capital Markets
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