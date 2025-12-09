DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.389 +2,0%Euro1,1627 -0,1%Öl62,06 -0,7%Gold4.209 +0,5%
Übergabe des überarbeiteten Friedensplans an USA verzögert sich

09.12.25 22:28 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat den mit Hilfe europäischer Verbündeter überarbeiteten Entwurf eines Friedensplans bisher nicht an die USA übermittelt. "Wir arbeiten auf der Ebene unserer Berater, heute und morgen. Ich denke, dass wir ihn morgen übergeben", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Journalisten, wie der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne am Abend meldete. Es gebe dabei ein Rahmendokument aus 20 Punkten, "das ständig geändert wird", ein Dokument zu Sicherheitsgarantien und ein drittes Papier zum Wiederaufbau. "Das wird wirksam, wenn der Krieg endet oder ein Waffenstillstand erreicht wird", sagte Selenskyj.

Zugleich sprach der Präsident Russland jeglichen Friedenswillen ab. "Was Russland anbelangt, so sehen wir nur ihre Angriffe. Angriffe auf Energieanlagen. Die Menschen sind ohne Strom", sagte der Staatschef. Diese Angriffe auf die kritische Infrastruktur würden belegen, dass Russland nicht am Friedensprozess interessiert sei.

Ende November hatte Washington Kiew einen Friedensplan aus 28 Punkten vorgelegt. Bestandteile wie ein vollständiger Rückzug aus den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk oder eine Amnestie für Kriegsverbrechen werden von der ukrainischen Führung abgelehnt. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha