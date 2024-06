Übergangslösung: Delivery Hero ernennt neue Finanzchefin

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat für den Übergang eine neue Finanzchefin gefunden. Marie-Anne Popp soll das Amt vom 1. Juli an übernehmen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Popp ist bereits in der Finanzabteilung von Delivery Hero tätig. Sie übernimmt den neuen Posten von Emmanuel Thomassin, der das Unternehmen - wie bereits bekannt - nach gut zehn Jahren verlassen wird. Thomassin scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus, wird aber noch bis Ende September als Berater tätig sein. Damit reduziert sich der Vorstand vorübergehend auf zwei Mitglieder./niw/jha/