Übernachtungszahlen auch im Oktober noch schwächer

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach den Sommerferien haben die Hotels in Deutschland die Corona-Krise noch deutlicher gespürt. Im Oktober registrierten sie mit 33,4 Millionen Übernachtungen einen Rückgang um 26,7 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete.

Im September hatte der Rückstand nur 13,7 Prozent betragen, weil viele Inlandsurlauber die fehlenden Geschäftskunden zum Teil ausgeglichen hatten. Im Oktober blieben erneut vor allem die ausländischen Gäste (-71 Prozent) weg. Zudem wurden 17,6 Prozent weniger Inländer registriert.

In den ersten zehn Monaten verbuchten Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe mit mehr als 10 Betten insgesamt 286,7 Millionen Übernachtungen. Das waren 33,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im November ist ein weiterer Teil-Lockdown verhängt worden./ceb/DP/eas