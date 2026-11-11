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Übernachtungszahlen steigen im September - Rekord nach neun Monaten

DOW JONES--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im September ein leichtes Gästeplus verzeichnet und nach neun Monaten einen neuen Rekordwert erreicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste im September um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 48,9 Millionen.

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Treiber des Wachstums im September waren Besucher aus dem Ausland: Deren Übernachtungen legten um 4,8 Prozent auf 8,1 Millionen zu. Die Zahl der Inlandsgäste stagnierte dagegen im Vergleich zum September 2025 bei 40,8 Millionen.

Im bisherigen Gesamtjahr markierte der deutsche Tourismus einen neuen Höchststand. Von Januar bis September 2026 kletterte das Übernachtungsvolumen um 0,6 Prozent auf 389,8 Millionen und übertraf damit die bisherige Rekordmarke aus dem Vorjahreszeitraum (387,6 Millionen). Inlandsgäste trugen hierzu mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent auf 324,7 Millionen bei, während Übernachtungen internationaler Reisender um 1,5 Prozent auf 65,0 Millionen stiegen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 02:54 ET (07:54 GMT)

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