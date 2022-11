Uniper-Aktie springt an: Bundesregierung will sich mit Entscheidung zu Unipers Zukunft Zeit lassen

Man werde erst die Übernahme abschließen und das Unternehmen stabilisieren, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Montag in Berlin auf die Frage, ob Unternehmensanteile nach der Übernahme durch den Staat verkauft würden. Die Akteure seien von den hohen Verlusten der Firma nicht überrascht worden, so dass sich an den Plänen zur Übernahme nichts ändere. Der Energiekonzern Uniper hatte vergangene Woche den größten Verlust eines börsennotierten deutschen Unternehmens seit Bestehen der Bundesrepublik gemeldet.

Die Uniper-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 5,67 Prozent auf 3,24 Euro an.

Berlin (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images