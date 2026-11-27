Übernahme-Berichte

Der US-Mobilfunker Verizon erwägt laut eines Presseberichts die Übernahme des Glasfaseranbieters Fidium.

Mit dem rund 6 Milliarden US-Dollar (5,5 Mrd Euro) schweren Kauf würde der Konkurrent der Deutschen Telekom-Tochter T-Mobile US sein Geschäft in der US-Region Neuengland ausbauen, schrieb die "Financial Times" am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gespräche zwischen Verizon und den Eigentümern von Fidium - der Beteiligungsgesellschaft Searchlight Capital Partners und dem kanadischen Fondsmanager British Columbia Investment Management - liefen noch.

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Eine Übernahme von Fidium würde auf die rund 20 Milliarden Dollar schwere Akquisition des Konkurrenten Frontier Communications Parent folgen, die Verizon Anfang des Jahres abgeschlossen hatte. Fidium ist in vielen US-Bundesstaaten aktiv, würde aber vor allem die Stellung von Verizon der nordöstlichen US-Region Neuengland stärken.

LONDON (dpa-AFX)