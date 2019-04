Chevron kauft Anadarko: Bewertung 33 Millarden Dollar - Anadarko-Aktie schießt vorbörslich hoch

Er kündigte am Freitag die Übernahme des Wettbewerbers Anadarko Petroleum an. Der Deal in bar und Aktien habe einen Wert von 33 Milliarden US-Dollar oder 65 Dollar je Aktie.

Chevron will den Anadarko-Aktionären je 0,3869 Chevron-Anteil sowie 16,25 Dollar in bar zahlen. Den gesamten Unternehmenswert beziffert Chevron auf 50 Milliarden Dollar.

Während Chevron-Aktien am Freitag vor US-Handelsstart mehr als zwei Prozent tiefer stehen, schießen die Papiere von Anadarko Petroleum vorbörslich über 30 Prozent hoch.

DJG/bam/mgo

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Lowe Llaguno / Shutterstock.com, LesPalenik / Shutterstock.com