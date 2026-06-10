Übernahme-Deals

Zwischen Börsenkurs und Angebotspreis entsteht bei Übernahmen häufig eine Kurslücke. Wie Anleger diese über Merger-Arbitrage nutzen können und welche Risiken dabei entscheidend sind.

• Übernahme-Spreads können Zusatzerträge liefern

• Entscheidend ist der tatsächliche Abschluss des Deals

• Diversifikation bleibt zentral für das Risikomanagement



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Wird eine Übernahme angekündigt, reagiert die Aktie der Zielgesellschaft meist mit einem deutlichen Kurssprung, bleibt jedoch in der Regel unter dem gebotenen Kaufpreis. Genau diese Differenz zwischen Marktpreis und Angebot wird als Arbitrage-Spread bezeichnet und bildet den Ausgangspunkt der Merger-Arbitrage-Strategie: Anleger setzen darauf, dass sich der Kurs im Erfolgsfall dem Kaufpreis annähert und sich die Lücke schließt.

Merger-Arbitrage ist Teil des Event-Driven-Investing und unterscheidet sich damit klar von klassischen Aktienstrategien, weil die Rendite weniger von der allgemeinen Marktentwicklung abhängt, sondern vielmehr vom Ausgang einzelner Unternehmensereignisse. Da jede Transaktion eigene Rahmenbedingungen hat und kaum mit anderen Deals korreliert, entsteht ein relativ eigenständiges Risikoprofil, das in Studien von Mark Mitchell und Todd Pulvino auch nur eine geringe Abhängigkeit vom Gesamtmarkt zeigt.

Die Höhe eines Arbitrage-Spreads ergibt sich im Kern aus dem Zusammenspiel von Scheiterrisiko, Zeit bis zum Closing und Zinsniveau, wobei der Spread sowohl die Unsicherheit eines möglichen Dealabbruchs als auch den Zeitwert des gebundenen Kapitals abbildet. Steigende Zinsen führen dabei typischerweise zu breiteren Spreads, weil alternative Anlagen attraktiver werden, während sich Verzögerungen im Abschluss direkt negativ auf die annualisierte Rendite auswirken, selbst wenn der nominale Abstand unverändert bleibt.

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Wie berechnet man die annualisierte Arbitrage-Rendite?

Im Mittelpunkt steht nicht die reine Preisdifferenz, sondern die annualisierte Rendite, die sogenannte Merger Yield, die auf dem Netto-Spread nach Abzug von Kosten, Dividendenanpassungen und gegebenenfalls Short-Kosten basiert. Gerade weil viele Transaktionen innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden, kann ein scheinbar kleiner Spread auf Jahresbasis eine attraktive Rendite ergeben, während umgekehrt ein größerer Abstand an Attraktivität verliert, wenn sich der Vollzug verzögert, wie auch Julian Klymochko in seinem "Practitioner's Guide to Merger Arbitrage" hervorhebt.

Ergänzend versuchen Marktteilnehmer die implizite Erfolgswahrscheinlichkeit eines Deals abzuleiten, indem sie potenzielle Verluste bei Scheitern dem möglichen Gewinn gegenüberstellen, aus einem Beispiel mit -80 Prozent im Negativszenario und +20 Prozent im Erfolgsfall ergibt sich so eine implizite Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent, die jedoch keine Prognose darstellt, sondern lediglich die Marktimplikationen der Preisstellung sichtbar macht.

Bei Aktientausch-Transaktionen wird dieses Grundprinzip zusätzlich durch Absicherungstechniken erweitert, indem die Käuferaktie häufig geshortet wird, um Kursrisiken weitgehend zu neutralisieren, während Optionen zwar theoretisch eine Alternative darstellen, in der Praxis aber wegen Kosten und Liquidität seltener eingesetzt werden.

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Welche Risiken können einen Deal scheitern lassen?

Ob eine Arbitrage-Position erfolgreich ist, hängt letztlich vollständig davon ab, ob eine Übernahme tatsächlich vollzogen wird, weshalb die Analyse möglicher Bruchstellen im Mittelpunkt steht und sich typischerweise auf fünf zentrale Risikofelder konzentriert: Kartellrecht, Regulierung, Finanzierung, Aktionärszustimmung und Rückzug des Käufers.

Kartellrechtliche Hürden entstehen insbesondere dann, wenn Wettbewerbsbehörden durch starke Marktüberschneidungen eine Einschränkung des Wettbewerbs befürchten, was zu Auflagen, Zerschlagungen von Unternehmensteilen oder im Extremfall zum Verbot der Transaktion führen kann, wodurch sich auch die Risikoaufschläge am Markt entsprechend erhöhen.

Ein weiterer zentraler Unsicherheitsfaktor liegt in der Finanzierung, da insbesondere fremdfinanzierte Übernahmen stark von stabilen Kreditbedingungen abhängen und bereits verschlechterte Finanzierungsumfelder oder zurückgezogene Zusagen von Banken einen gesamten Deal ins Wanken bringen können. Auch die Zustimmung der Aktionäre spielt eine entscheidende Rolle, da selbst bei Einigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat große Anteilseigner eine Transaktion blockieren oder nachverhandeln können, weshalb dieser Faktor laut Julian Klymochko zu den wichtigsten Einflussgrößen im gesamten Prozess zählt.

In Stressphasen des Marktes verstärken sich diese Risiken deutlich, weil Finanzierungskosten steigen, Käufer vorsichtiger agieren und die Abbruchwahrscheinlichkeit insgesamt zunimmt, wodurch sich auch die Korrelation zwischen Merger-Arbitrage und Gesamtmarkt erhöht, wie Mark Mitchell und Todd Pulvino in ihrer Studie zeigen, die die Strategie in solchen Phasen mit dem Verkauf von Index-Put-Optionen vergleichen: stabile Erträge über lange Zeiträume stehen dabei seltenen, aber teils erheblichen Verlustphasen gegenüber.

Für die Praxis bedeutet das eine konsequente Begrenzung einzelner Positionen, damit selbst ein vollständiges Scheitern eines Deals das Gesamtportfolio nur definiert belastet, während Diversifikation über viele parallele Transaktionen als zentrales Instrument dient, um Einzelrisiken zu glätten und die Stabilität der Gesamtstrategie zu erhöhen.

Wie werden Deal-Risiken systematisch eingeordnet?

Vor dem Einstieg prüfen Arbitrageure systematisch, ob eine Transaktion verbindlich vereinbart wurde, ob der Käufer bonitätsstark und die Finanzierung gesichert ist und ob regulatorische Hürden realistisch überwunden werden können, wobei bereits an diesen Grundkriterien scheiternde Deals entweder ganz vermieden oder nur mit sehr kleinen Positionen berücksichtigt werden.

Die Analyse stützt sich dabei vor allem auf drei zentrale Dokumente - Pressemitteilung, Fusionsvertrag und Proxy Statement -, die gemeinsam Struktur, Preislogik, Zeitplan sowie Details zu Break-up Fees und Finanzierungskonditionen offenlegen. Empirische Daten zeigen zudem, dass der Großteil angekündigter Transaktionen tatsächlich abgeschlossen wird, während laut Klymochko etwa sechs Prozent scheitern und eine ähnlich große Zahl durch Bieterwettbewerbe nach oben angepasst wird, was zwar Chancen auf zusätzliche Gewinne eröffnet, die Notwendigkeit einer sorgfältigen Risikoanalyse jedoch nicht ersetzt.

Auch internationale Studien bestätigen die grundsätzliche Robustheit der Strategie: Eine Untersuchung von Patrick Kearney, Mark Hutchinson und Derry Cotter zum britischen Markt zwischen 2001 und 2004 zeigt stabile positive Renditen und kein ausgeprägtes systematisches Marktrisiko, wobei Unterschiede zu US-Ergebnissen vor allem auf Marktumfeld und Zeitraum zurückzuführen sind, während die Qualität der Deal-Analyse und das Risikomanagement entscheidend bleiben.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net