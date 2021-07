Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia gescheitert

BOCHUM (dpa-AFX) - Auch der zweite Versuch einer Übernahme der Deutschen Wohnen (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) durch den Konkurrenten Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) ist gescheitert. Mit einer Andienungsquote von 47,62 Prozent des Grundkapitals der Deutschen Wohnen sei die angestrebte Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent nicht erreicht worden, wie der Immobilienkonzern Vonovia am Montag in Bochum mitteilte.

Vonovia und Deutsche Wohnen sind die Nummer 1 und 2 der Branche in Deutschland und beide im Leitindex Dax (DAX 30) gelistet. Bei einem Erfolg der 18 Milliarden Euro schweren Übernahme wäre ein Immobiliengigant mit weit mehr als einer halben Million Wohnungen entstanden. Das Bundeskartellamt hatte das Vorhaben bereits gebilligt./mis/sey/mne