Fast 95 Prozent Aufschlag - All-for-One-Gremien befürworten Vinci-Deal - Aktien im Blick

Übernahme

19.08.26 09:15 Uhr

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der All For One-Group unterstützen die Übernahme des IT-Dienstleisters durch Vinci Energies.

Die Offerte der Tochter des französischen Vinci-Konzerns von 67,50 Euro je Aktie in bar sei nach Ansicht der beiden Gremien fair und angemessen, teilte All for One Group mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart mit. Dies werde auch durch ein unabhängiges Gutachten, eine sogenannte "Fairness Opinion", durch die Investmentbank Parkview Partners bestätigt. Damit wird All for One mit etwa 336 Millionen Euro bewertet. Nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage werde den Aktionären die Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots empfohlen.

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All for One hatte am 16. Juli bekanntgegeben, dass sich das Unternehmen mit Vinci Energies auf eine Übernahme geeinigt hat. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 94,5 Prozent gegenüber dem Börsenschlusskurs vom 15. Juli und von 105,4 Prozent gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs im Xetra-Handel der letzten drei Monate.

Das Angebot läuft seit 12. August, die Annahmefrist endet am 15. September um Mitternacht.

DOW JONES