Knorr-Bremse führt Gespräche über Mehrheitsübernahme von HELLA - Aktien ohne gemeinsame Richtung

Der im MDAX notierte Zulieferer für die Schienen- und Nutzfahrzeugbranche Knorr-Bremse teilte mit, er sei grundsätzlich am Erwerb des von der Gründerfamilie gehaltenen Pakets von 60 Prozent der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA interessiert. Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Ob es zu einer Transaktion kommt, könne zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden.

Die Aktienkurs der beiden möglichen Fusionspartner schlage daraufhin unterschiedliche Richtungen ein: Während Aktien von Knorr-Bremse im XETRA-Handel zeitweise 2,26 Prozent auf 110,45 Euro verlieren, klettern HELLA-Titel um 4,90 Prozent auf 59,48 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG