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Übernahme geplatzt?

PayPal-Aktie im Fokus: Stripe und Advent lassen Übernahmepläne in Milliardenhöhe offenbar fallen

PayPal-Aktie im Fokus: Stripe und Advent lassen Übernahmepläne in Milliardenhöhe offenbar fallen

Eine Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters PayPal durch den Finanzinvestor Advent und den Zahlungsabwickler Stripe ist Insidern zufolge geplatzt.

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PayPal Inc
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Die Gruppe verfolge keine Übernahme von PayPal mehr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend (Ortszeit) nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zuvor habe sie mehr als 50 Milliarden US-Dollar (rund 43 Mrd Euro) für das Unternehmen geboten. Vertreter von Advent, PayPal und Stripe lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Der Aktienkurs von PayPal notierte im nachbörslichen NASDAQ-Handel marginale 0,03 Prozent tiefer bei 61,45 US-Dollar.

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PayPal war Ende der neunziger Jahre gegründet worden und galt als früher Vorreiter bei digitalen Bezahlverfahren. Zuletzt tat sich das Unternehmen jedoch mit der Modernisierung seiner Zahlungstechnologien schwer, während Wettbewerber wie Apple und die Google-Mutter Alphabet Marktanteile gewannen. Bloomberg hatte im Februar zuerst berichtet, dass Stripe nach einem Kursrutsch bei PayPal eine teilweise oder vollständige Übernahme des Unternehmens prüfe. Die Aktie von PayPal hat in den vergangenen fünf Jahren fast 80 Prozent an Wert verloren.

/err/stw/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Ken Wolter / Shutterstock.com

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12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets

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