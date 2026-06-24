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Übernahme gescheitert

easyJet lehnt weiteres Angebot von US-Investor Castlelake ab - Aktie im Fokus

25.06.26 08:41 Uhr
easyJet-Aktie im Fokus: Airline weist erneutes Angebot von US-Investor Castlelake zurück | finanzen.net

Die Billigfluglinie easyJet lehnt eine mögliche Übernahme des US-Investors Castlelake weiter ab.

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Auch ein viertes unverbindliches Angebot über nun 6,50 britische Pfund wiesen die Briten zurück, wie es in einer Mitteilung von easyJet vom Donnerstag hieß. Zuletzt hatten die Amerikaner 6,25 Pfund je Aktie geboten. Castlelake habe jedoch seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, die Offerte weiter erhöhen zu können, wenn der Investor einen begrenzten Zugang zu finanziellen Informationen erhalte.

Auch das jüngste Gebot bewerte easyJet deutlich zu niedrig, erklärte die Billigfluglinie. Zudem werfe das Gebot weiter erhebliche Fragen hinsichtlich der Umsetzbarkeit auf. Der Verwaltungsrat sei jedoch der Ansicht, dass die Gewährung eines Zugangs zu begrenzten finanziellen Informationen für Castlelake zu einem attraktiveren Angebot führen könnte. easyJet gibt daher Castlelake mehr Zeit. Der Investor könne nun bis 5. Juli ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen. Die ursprüngliche Frist wäre am Freitag ausgelaufen.

/nas/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: i4lcocl2 / Shutterstock.com, pio3 / Shutterstock.com

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