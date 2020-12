Fortum plant höhere Dividende und strebt Klimaneutralität an

Der Aufsichtsrat peilt nun 1,12 Euro statt 1,10 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr an, wie der Uniper -Mutterkonzern anlässlich seines Capital Markets Day (CMD) am Donnerstag mitteilte. Ziel sei, "eine stabile, nachhaltige und im Lauf der Zeit ansteigende Dividende" zu zahlen. Dabei nimmt Fortum auch erstmals mögliche Synergien aus der Uniper-Übernahme in den Blick.

Beide Seiten hätten demnach Kooperationsvorteile in Höhe von jährlich rund 100 Millionen Euro identifiziert. Mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr sollen bereits Ende 2023 erreicht werden. Die vollen Synergieeffekte zwischen dem Düsseldorfer MDAX-Konzern und der Mutter im finnischen Espoo werden dann für 2025 erwartet. "Mit diesem Strategie-Update legen wir nun den Pfad und die Ziele für die gesamte Fortum-Gruppe und integrieren Uniper als eines unserer Segmente", sagte Fortum-Chef Markus Rauramo.

Zuvor gab es noch Unstimmigkeiten, wie die Strategie genau aussehen soll. Rauramo hatte im August noch eine "gemeinsame Strategie" für beide Konzerne bis Jahresende angekündigt, während Uniper-Chef Andreas Schierenbeck vor einem Monat von zwei Strategien und einem geplanten "Alignment" sprach. Die Übernahme der Düsseldorfer war in der Vergangenheit sehr konfliktreich verlaufen, am heutigen CMD treten beide Konzernchefs aber gemeinsam auf.

Verschuldung soll weiter sinken

Die Investitionsausgaben des Fortum-Gesamtkonzerns sollen sich von nun 600 Millionen auf 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 mehr als verdoppeln. Rund die Hälfte davon entfällt auf Wartungen, während Zukäufe nicht enthalten sind. Zugleich will der Konzern seine Schulden weiter abbauen. Ziel für das kommende Jahr ist, dass die Nettofinanzschulden weniger als zweimal so hoch sind wie der vergleichbare operative Gewinn (EBITDA) - für 2020 lag das urprüngliche Ziel noch bei einem Schulden-Gewinn-Verhältnis von 2,5. "Eine erfolgreiche Umsetzung unserer aktualisierten Strategie wird Wert und Nutzen für Fortum, Uniper, aber auch all unsere Aktionäre bringen", sagte CEO Rauramo.

Die Energieproduktion der Finnen, die auch Kohle, Gas und Atomkraft umfasst, soll nun bis 2050 entsprechend des Pariser Klimaabkommens treibhausgasneutral sein, in der europäischen Erzeugung spätestens 2035. Uniper hatte in diesem Sommer mit Datteln 4 allerdings das letzte deutsche Kohlekraftwerk ans Netz genommen und plant, dieses möglicherweise auch bis zum endgültigen deutschen Kohleausstieg 2038 laufen zu lassen. Ob Fortums Strategie eine frühere Schließung des umstrittenen Kraftwerks bedeuten könnte oder die Emissionen für drei Jahre mit zusätzlichen CO2-Kompensationen ausgeglichen werden, wurde nicht mitgeteilt.

"Als Zwischenschritte werden wir unsere kohlegefeuerte Produktionskapazität bis Ende 2025 auf weniger als die Hälfte reduzieren", sagte Fortum-Chef Rauramo weiter. In der europäischen Produktion sollen die CO2-Emissionen 2030 um mehr als 50 Prozent gegenüber 2019 sinken. Bereits in den vergangenen sechs Jahren habe das Unternehmen hier rund 11 Milliarden Euro investiert. Um auf dem Klima-Weg weiter voranzukommen, will Fortum in den kommenden fünf Jahren neue Windräder an Land und Solaranlagen mit einer Leistung von rund 1,5 bis 2 Gigawatt bauen.

BERLIN (Dow Jones)

