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Übernahme im Fokus

Intesa Sanpaolo-Aktie legt zu: Milliardenofferte für Monte dei Paschi genehmigt

Intesa Sanpaolo-Aktie legt zu: Milliardenofferte für Monte dei Paschi genehmigt

Eine der größten Banken Italiens erhält grünes Licht für einen milliardenschweren Übernahmeversuch. Doch ob die Transaktion tatsächlich zustande kommt, ist noch nicht abschließend entschieden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
11.16 EUR 0.02 EUR 0.18 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.26 EUR 0.07 EUR 1.07 %
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Intesa Sanpaolo hat von der italienischen Marktaufsichtsbehörde Consob die Genehmigung zur Übernahme des kleineren Konkurrenten Banca Monte dei Paschi di Siena erhalten. Das 35,04 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot soll noch in diesem Monat starten. Die Consob billigte am Sonntag die Angebotsunterlage von Intesa für den Kauf von Monte dei Paschi, die als die älteste noch operierende Bank der Welt gilt.

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Übernahmeangebot startet am 24. November

Die Annahmefrist für das Angebot von Intesa beginnt am 24. November und endet, sofern sie nicht verlängert wird, am 22. Januar. Am fünften Handelstag nach Ende der Annahmefrist, dem 29. Januar, wird Intesa den Aktionären von Monte dei Paschi je Monte-dei-Paschi-Aktie 1,25 Euro in bar zahlen sowie 1,664 eigene Anteile übertragen.

Auf Basis der Schlusskurse vom Freitag bewertet das Gebot Monte dei Paschi mit rund 35,04 Milliarden Euro. Intesa weist eine Marktkapitalisierung von rund 107,78 Milliarden Euro auf.

Monte dei Paschi hatte Übernahme zunächst abwehren wollen

Monte dei Paschi hatte versucht, das Angebot von Intesa abzuwehren. Diese Pläne wurden jedoch im vergangenen Monat durchkreuzt, als die Aktionäre mit überwältigender Mehrheit zwei für die Abwehr geplante Übernahmeangebote für die Banca Generali und die Banco BPM ablehnten. Diese Offerten hatte Vorstandsvorsitzender Luigi Lovaglio vorgelegt, um die Übernahme durch Intesa zu verhindern.

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Trotz früherer ablehnender Äußerungen hat Monte dei Paschi das Angebot von Intesa bislang weder formell befürwortet noch abgelehnt. Die Bank teilte am Freitag mit, dass sie das Angebot weiterhin prüfe. Diese Überprüfung solle bis Ende dieses Monats abgeschlossen sein - im Einklang mit dem Zeitplan von Intesa.

Für die Aktie von Intesa Sanpaolo geht es in Mailand zeitweise 0,65 Prozent auf 6,22 Euro nach oben.

DOW JONES

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital

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