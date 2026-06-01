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Übernahme

K+S-Aktie dreht ins Plus: Markt reagiert auf Zukauf der Qemetica-Salzgeschäfte

02.06.26 16:16 Uhr
K+S-Aktie legt zu: Anleger zeigen sich euphorisch gegenüber 380-Millionen-Deal mit Qemetica | finanzen.net

K+S stärkt sein Salzgeschäft mit einer Übernahme.

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K+S AG
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Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er das das polnische und deutsche Salzgeschäft von Qemetica. Der Kaufpreis liege erfolgsabhängig zwischen 350 und 380 Millionen Euro.

Teil der Transaktion sind Standorte im polnischen Janikowo und in Straßfurt in Deutschland mit einem Umsatz von rund 125 Millionen Euro im vergangenen Jahr, einem EBITDA von knapp 50 Millionen Euro und rund 400 Mitarbeitern.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Der Verschuldungsgrad von K+S sollte weitgehend unverändert blieben. Der Konzern prüft zur Finanzierung nach eigenen Angaben verschiedene Finanzierungs- bzw. Kapitalmarktinstrumente.

Via XETRA notiert die im MDAX gelistete Aktie zeitweise 1,15 Prozent höher bei 14,93 Euro.

DJG/mgo/hab

DOW JONES

Bildquellen: K+S

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12.05.2026K+S SellDeutsche Bank AG
11.05.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
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