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Übernahme kommt voran

Unicredit erhält grünes Licht für weiteren Ausbau der Commerzbank-Beteiligung - Aktien im Blick

Unicredit erhält grünes Licht für weiteren Ausbau der Commerzbank-Beteiligung - Aktien im Blick

Die Unicredit hat von der Europäischen Zentralbank grünes Licht erhalten, ihre Beteiligung an der Commerzbank über die Schwelle von 30 Prozent hinaus auszubauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
37.93 EUR -0.17 EUR -0.45 %
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UniCredit S.p.A.
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Die UniCredit hat für die Übernahme der Commerzbank eine wichtige Hürde genommen. Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie die Genehmigung von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten, die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent zu überschreiten und den Anteil weiter zu erhöhen. Die Unicredit hat sich zuletzt knapp die Hälfte der Anteile an der Commerzbank gesichert.

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Übernahmeabschluss bis Jahresende erwartet

Die noch ausstehenden regulatorischen Prozesse und Konditionen, um das Angebot für die Commerzbank abzuschließen, werden laut Unicredit bis Jahresende erwartet. Dann werde sie knapp 50 Prozent der Stimmrechte vereinnahmen und in der Lage sein, die Kontrolle zu übernehmen.

DOW JONES

Bildquellen: Commerzbank AG, Annto / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:06 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.

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