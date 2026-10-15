Unicredit erhält grünes Licht für weiteren Ausbau der Commerzbank-Beteiligung - Aktien im Blick
Die Unicredit hat von der Europäischen Zentralbank grünes Licht erhalten, ihre Beteiligung an der Commerzbank über die Schwelle von 30 Prozent hinaus auszubauen.
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Die UniCredit hat für die Übernahme der Commerzbank eine wichtige Hürde genommen. Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie die Genehmigung von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten, die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent zu überschreiten und den Anteil weiter zu erhöhen. Die Unicredit hat sich zuletzt knapp die Hälfte der Anteile an der Commerzbank gesichert.
Übernahmeabschluss bis Jahresende erwartet
Die noch ausstehenden regulatorischen Prozesse und Konditionen, um das Angebot für die Commerzbank abzuschließen, werden laut Unicredit bis Jahresende erwartet. Dann werde sie knapp 50 Prozent der Stimmrechte vereinnahmen und in der Lage sein, die Kontrolle zu übernehmen.
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Bildquellen: Commerzbank AG, Annto / Shutterstock.com