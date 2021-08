Millionendeal: HSBC plant Akquisition von Axa Singapore

Damit verstärkt die auf Asien fokussierte Bank ihre Bemühungen, ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in der Region auszubauen. Die Versicherungssparte HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Ltd werde die gesamte Beteiligung übernehmen, teilte HSBC mit.

Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, soll das Geschäft von Axa Singapore mit dem Lebensversicherungsgeschäft der HSBC in Singapur, einem wichtigen Zentrum für Vermögensgeschäfte in Südostasien, zusammengelegt werden. Die geplante Transaktion, die noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden bedarf, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der HSBC zu ihrem erklärten Ziel, bis 2025 ein führender Vermögensverwalter in Asien zu werden.

LONDON (Dow Jones)

