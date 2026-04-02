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Mutares-Aktie sinkt: Zukauf bei Magna bestätigt

09.04.26 09:41 Uhr
Mutares-Aktie sinkt: Automotive-Sparte durch Magna-Zukauf ausgebaut | finanzen.net

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares verstärkt sich mit zwei Zukäufen.

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Das Unternehmen hat sich mit dem Autozulieferer Magna auf die Übernahme von dessen europäischem Autobeleuchtungsgeschäft und den Kauf des Bereichs Dachsysteme geeinigt, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Damit will Mutares seinen Geschäftsbereich Automotive & Mobility stärken.

Die beiden Geschäftsbereiche von Magna haben den Angaben zufolge im vergangenen Jahr zusammen voraussichtlich einen Umsatz von rund 320 Millionen US-Dollar (274 Mio Euro) erzielt. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Den Abschluss des Geschäfts erwartet das im SDAX gelistete Unternehmen noch im zweiten Quartal.

Die Mutares-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,19 Prozent auf 26 Euro.

/err/stw

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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