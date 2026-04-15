DAX24.067 +0,1%Est505.940 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 -1,3%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.211 -0,2%Euro1,1809 ±0,0%Öl94,94 +0,1%Gold4.821 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Heidelberger Druckmaschinen 731400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F AIXTRON A0WMPJ Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- US-Börsen uneinheitlich: NASDAQ und S&P mit Rekord -- NVIDIA: Erste Quanten-KI-Modelle -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, AIXTRON im Fokus
Top News
Billionen-US-Dollar-Konzern: Diese Apple-Produkte sorgen für Geldregen Billionen-US-Dollar-Konzern: Diese Apple-Produkte sorgen für Geldregen
FBI warnt vor Krypto-Betrug: Milliardenverluste erschüttern Anleger in den USA FBI warnt vor Krypto-Betrug: Milliardenverluste erschüttern Anleger in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Übernahme

NVIDIA-Aktie: KI-Experten äußern Kritik nach SchedMD-Übernahme

16.04.26 03:26 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA: Experten kritisieren SchedMD-Übernahme - Sorgen um KI-Zugang | finanzen.net

NVIDIA übernimmt SchedMD und rückt damit Open-Source für KI und Supercomputing in den Fokus - begleitet von Diskussionen über Wettbewerb und Transparenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
216,45 EUR 0,85 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
55,40 EUR 1,63 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
167,44 EUR 1,40 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• SchedMDs Slurm bleibt laut NVIDIA offen, herstellerneutral und weltweit im Einsatz
• Die Übernahme gilt in der Branche als Test für NVIDIAs Haltung zum offenen Wettbewerb
• Der Deal könnte auch eine mögliche Chance für beschleunigte Weiterentwicklung und breitere Nutzung von Slurm bedeuten

NVIDIA übernimmt SchedMD: Fokus auf Open-Source für KI und Supercomputing

Wie NVIDIA bereits am 15. Dezember 2025 in einer Pressemitteilung erklärte, hat der weltweit führende Chip-Hersteller den Open-Source-Anbieter SchedMD übernommen, der Hauptentwickler des Workload-Management-Systems Slurm ist. Nach Angaben des Unternehmens soll mit der Übernahme das Open-Source-Software-Ökosystem gestärkt und die KI-Innovationen für die Forschung, Entwicklung und Unternehmen weiter vorangetrieben werden. Weiter heißt es, dass NVIDIA Slurm weiterhin als Open-Source- und herstellerneutrale Software entwickeln und vertreiben werde. Damit soll das System der breiteren HPC- und KI-Community über unterschiedliche Hardware- und Softwareplattformen hinweg weiterhin umfassend zur Verfügung stehen und unterstützt werden.

Slurm wird nach Angaben von SchedMD weltweit in Hochleistungsrechenzentren eingesetzt. Die Software wird außerdem in staatlichen Forschungslaboren, Universitäten und Unternehmen genutzt und läuft auf einem großen Teil der leistungsstärksten Supercomputer der Welt.

Danny Auble, CEO von SchedMD sagte laut der Pressemitteilung von NVIDIA: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit NVIDIA zusammenzuarbeiten, da diese Übernahme die ultimative Bestätigung für die entscheidende Rolle von Slurm in den weltweit anspruchsvollsten HPC- und KI-Umgebungen ist. NIVIDAs tiefe Expertise und Investitionen in beschleunigtes Rechnen werden die Weiterentwicklung von Slurm - das weiterhin Open Source bleibt - stärken, um die Anforderungen der nächsten Generation von KI und Supercomputing zu erfüllen."

Kritik an der NVIDIA-Übernahme

Laut Reuters hat die Übernahme von SchedMD durch NVIDIA in der KI- und Supercomputing-Branche eine breitere Diskussion angestoßen: In der Branche wird der Schritt demnach nicht nur als reine Unternehmensübernahme betrachtet, sondern auch als Test, wie ernst NVIDIA sein Bekenntnis zu offenem Wettbewerb im Hardware- und Rechenzentrumsmarkt nimmt. Reuters berichtet unter Berufung auf Addison Snell, CEO des Chip-Analyseunternehmens Intersect360 Research, NVIDIA könne Nutzer von SchedMD - insbesondere staatliche Forschungslabore - dabei unterstützen, neue KI-Methoden neben klassischer Supercomputer-Arbeit zu nutzen. Gleichzeitig äußerte Snell demnach die Sorge, NVIDIA könnte langfristig "ein weit verbreitetes Open-Source-Tool nehmen und es so verändern, dass es besser oder ausschließlich mit den eigenen Komponenten funktioniert, im Vergleich zu konkurrierenden Technologien wie denen von Intel, AMD oder anderen Unternehmen im Bereich KI-Verarbeitung."

Chancen durch Weiterentwicklung und breitere Nutzung

Wie Reuters weiter berichtet, steht der Kritik jedoch die Einschätzung einiger Nutzer gegenüber, dass die Übernahme auch positive Effekte haben könnte: NVIDIA könnte demnach zusätzliche Ressourcen in die Weiterentwicklung von Slurm investieren und damit ein ursprünglich für staatliche Rechenzentren entwickeltes System modernisieren, das inzwischen auch in führenden KI-Unternehmen verbreitet ist.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen