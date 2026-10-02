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Übernahme

Paramount-Aktie gefragt: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heißen

Paramount-Aktie gefragt: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heißen

Nach der Übernahme des Hollywood-Schwergewichts Warner Brothers durch den Rivalen Paramount wird der gemeinsame Dachkonzern Skydance heißen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
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Paramount Skydance
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Warner Bros. Discovery
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Es ist der Name der Produktionsfirma, die der heutige Paramount-Chef David Ellison vor rund zwei Jahrzehnten gegründet hatte und mit der er im vergangenen Jahr zunächst Paramount übernahm.

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Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.

Ellisons Einkaufstour in Hollywood wird teilweise mit Geld seiner Familie finanziert. Sein Vater ist Tech-Milliardär Larry Ellison, der als Gründer des Software-Konzerns Oracle reich wurde.

Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts von Warner verständigt. Doch Paramount ließ nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN.

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Die Paramount-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 2,84 Prozent auf 9,61 US-Dollar

/so/DP/men

LOS ANGELES (dpa-AFX)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Oracle Buy UBS AG

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