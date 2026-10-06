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Übernahme

SAP-Aktie im Plus: Walldorfer übernehmen KI-Spezialisten TechWolf

SAP-Aktie im Plus: Walldorfer übernehmen KI-Spezialisten TechWolf

Der Softwarekonzern SAP übernimmt das belgische Unternehmen TechWolf, Anbieter einer KI-gestützten Plattform für Work Intelligence (Arbeitsintelligenz).

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
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Charts | News | Analysen

Wie der Walldorfer xxDAXx-Konzern mitteilte, bietet TechWolf eine KI-Plattform zur Analyse von Mitarbeiterfähigkeiten und Arbeitsprozessen an, mit kontinuierlich aktualisierter Sicht auf Arbeit und Kompetenzen. Diese soll künftig als Kernkomponente in das HR-Portfolio SAP SuccessFactors sowie den KI-Assistenten Joule eingebunden werden und SAPs strategisches Portfolio um den Bereich der Arbeitsintelligenz erweitern. Die Übernahme soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Zu den finanziellen Bedingungen wurden keine Angaben gemacht. TechWolf soll nach dem Vollzug der Transaktion als eigenständige Einheit unter Leitung von CEO Andreas De Neve fortgeführt werden und auch für Nicht-SAP-Kunden zugänglich bleiben.

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"Der proprietäre Context Graph von TechWolf bietet eine hervorragende Basis für KI-Abfragen bei der Arbeitsplanung und dem Talentmanagement", sagte Manoj Swaminathan aus dem erweiterten SAP-Vorstand laut Mitteilung. Die Technologie mache die Nutzung von KI-Modellen effizienter und senke die Einsatzkosten von Workforce-KI-Agenten. Sie werde Joule in KI-gestützten HR-Szenarien intelligenter machen.

Die SAP-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,7 Prozent im Plus bei 188,18 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP SE Neutral UBS AG
26.08.26 SAP SE Neutral UBS AG

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