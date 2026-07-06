Shell-Aktie in Grün: Adnoc-Tochter legt Milliarden für Shell-Tankstellen in Südafrika auf den Tisch
Der Mineralölhändler Adnoc Distribution übernimmt das südafrikanische Kraftstoffgeschäft von Shell für 1 Milliarde US-Dollar, einschließlich Schulden.
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Wie die Tochtergesellschaft der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) mitteilte, übernimmt sie 580 Tankstellen sowie das Kraft- und Schmierstoffgeschäft von Shell. Es sei geplant, die Marke Shell für die Tankstellen und das Schmierstoffgeschäft weiterhin zu nutzen.
Im Jahr 2025 verkaufte das Downstream-Geschäft von Shell in Südafrika rund 3,5 Milliarden Liter Kraftstoff und betrieb 360 Tankstellenshops.
Der Abschluss der Transaktion wird 2027 erwartet. Nach dem Abschluss plant Adnoc Distribution, 28 Prozent an dem Geschäft an einen lokalen Partner sowie im Rahmen eines Mitarbeiteraktienoptionsplans zu verkaufen.
An der London Stock Exchange geht es für die Shell-Aktie am Dienstag zeitweise um 2,30 Prozent auf 29,80 GBP aufwärts.
DJG/DJN/sha/uxd
Von Adam Whittaker
DOW JONES
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