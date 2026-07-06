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Übernahme

Shell-Aktie in Grün: Adnoc-Tochter legt Milliarden für Shell-Tankstellen in Südafrika auf den Tisch

Shell-Aktie in Grün: Adnoc-Tochter legt Milliarden für Shell-Tankstellen in Südafrika auf den Tisch

Der Mineralölhändler Adnoc Distribution übernimmt das südafrikanische Kraftstoffgeschäft von Shell für 1 Milliarde US-Dollar, einschließlich Schulden.

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Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered Shs
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Wie die Tochtergesellschaft der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) mitteilte, übernimmt sie 580 Tankstellen sowie das Kraft- und Schmierstoffgeschäft von Shell. Es sei geplant, die Marke Shell für die Tankstellen und das Schmierstoffgeschäft weiterhin zu nutzen.

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Im Jahr 2025 verkaufte das Downstream-Geschäft von Shell in Südafrika rund 3,5 Milliarden Liter Kraftstoff und betrieb 360 Tankstellenshops.

Der Abschluss der Transaktion wird 2027 erwartet. Nach dem Abschluss plant Adnoc Distribution, 28 Prozent an dem Geschäft an einen lokalen Partner sowie im Rahmen eines Mitarbeiteraktienoptionsplans zu verkaufen.

An der London Stock Exchange geht es für die Shell-Aktie am Dienstag zeitweise um 2,30 Prozent auf 29,80 GBP aufwärts.

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DJG/DJN/sha/uxd

Von Adam Whittaker

DOW JONES

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com

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03.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
10.06.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.