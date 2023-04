UBS-Aktie freundlich: Credit Suisse-Übernahme durch UBS vorläufig von EU abgesegnet

Das Geldhaus müsse aber noch die Genehmigung nach den EU-Fusionskontrollvorschriften beantragen, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Nach diese Vorschriften dürfen Unternehmen Fusionen nur abschließen, nachdem sie die Zustimmung der EU-Kartellbehörden eingeholt haben. Andernfalls drohen ihnen Geldbußen von bis zu zehn Prozent ihres Gesamtumsatzes. Die EU-Behörde teilte mit, dass die Schweizer Banken um eine Ausnahme von dieser Regelung gebeten hätten.

Credit Suisse wird von UBS in einer von der Schweizer Regierung orchestrierten Rettungsaktion für drei Milliarden Franken übernommen. Insidern zufolge segnete die britische Notenbank Bank of England bereits die Übernahme der Credit Suisse durch UBS in Großbritannien ab.

An der SIX steigt die UBS-Aktie zeitweise um 0,77 Prozent auf 18,92 Franken. Titel der Credit Suisse legen um 0,93 Prozent auf 0,82 Franken zu.

Brüssel (Reuters)

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com, Pincasso / Shutterstock.com