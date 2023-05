UBS-Aktie tiefer: Beratungen mit Schweizer Behörden über Verlustabsicherung des CS-Deals - "Unglaublich hohe Messlatte" für CS-Mitarbeitende

Eine endgültige Vereinbarung sei noch in Verhandlung, teilte die UBS am Dienstag den US-Aufsichtsbehörden mit. Die Bank erklärte, sie führe auch Gespräche mit der Schweizer Aufsichtsbehörde Finma über "gewisse aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen, risikogewichtete Aktiva und andere Kapital- und Liquiditätsanforderungen für das kombinierte Unternehmen". UBS rechne nicht damit, dass diese vor Abschluss der Transaktion geklärt seien.

Die in Schieflage geratene Credit Suisse flüchtete sich Mitte März in einer von der Regierung orchestrierten Rettungsaktion in die Arme der UBS. Bund und Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützen die Rettungsaktion mit milliardenschweren Liquiditätshilfen und Garantien. Bis Anfang Juni soll der Deal vollzogen sein.

UBS-Präsident - "Unglaublich hohe Messlatte" für CS-Mitarbeitende

Die Schweizer Großbank UBS will bei der Auswahl von Mitarbeitenden der von ihr übernommenen Credit Suisse (CS) sehr wählerisch sein.

Bei der Übernahme von Beschäftigten der CS-Investmentbank werde eine "unglaublich hohe Messlatte" angelegt, sagte UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher am Mittwoch bei einer Finanzkonferenz des "Wall Street Journal" in London. Er wolle die UBS-Kultur nach der Not-Übernahme der in Schieflage geratenen Konkurrentin erhalten. Es sei klar, dass die Investmentbank der CS "außer Kontrolle" sei.

Die Transaktion werde in Kürze abgeschlossen sein, sagte Kelleher. Die UBS hat den Vollzug der CS-Übernahme bis Ende Mai oder Anfang Juni in Aussicht gestellt. Die Integration der beiden Institute könnte drei bis vier Jahre dauern.

An der SIX fällt die UBS-Aktie zwischenzeitlich um 1,85 Prozent auf 17,78 Franken.

Bangalore (Reuters)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com, UBS