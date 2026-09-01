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Übernahme voraus

Commerzbank-Chefin Orlopp mit Warnung an UniCredit - Aktien im Blick

Commerzbank-Chefin Orlopp mit Warnung an UniCredit - Aktien im Blick

Die vor der Übernahme stehende Commerzbank sucht das Einvernehmen mit ihrer Großaktionärin UniCredit.

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"Die Ergebnisse sind, wie sie sind. Jetzt gilt es, die richtige Strategie nach vorn zu wählen und aufzupassen, dass keine Wertvernichtung stattfindet", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp beim "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt. "Es gibt Gespräche, das ist im Interesse beider Parteien. Wir sollten es jetzt tunlichst nicht vermasseln."

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Mit der italienischen UniCredit, die sich Zugriff auf fast 50 Prozent der Commerzbank-Anteile gesichert hat, habe der Frankfurter DAX-Konzern "de facto einen Kontrollaktionär", räumte Orlopp ein. "Deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, gemeinschaftlich, konstruktiv miteinander eine möglichst wertmaximierende Strategie für beide Institutionen zu finden." Orlopp betonte: "Wir sind in Kontakt, wir sind im Gespräch."

Widerstand gegen Orcels Sparpläne

UniCredit-Chef Andrea Orcel, dessen Haus in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank vertreten ist, sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Der Manager will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden, was deren Management ablehnt. Orcel hatte indirekt bereits mit der Absetzung des Commerzbank-Vorstands gedroht, sollte er seine Vorstellungen nicht durchsetzen können.

Auf die Frage nach ihrer beruflichen Zukunft antwortete Orlopp, die einen Vertrag bis 2029 hat: "Solange man sich über Strategie und Weg nach vorn einig ist, ist das eine gute Basis."

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Wie verhält sich der Bund?

Der Bund, dessen Aktienverkauf im September 2024 zum Einfallstor für die UniCredit wurde, hat mit seinen verbliebenen gut zwölf Prozent Anteil ein Wort mitzureden. Die Beteiligung ist eine Folge der Finanzkrise 2008/2009, als der Staat die Commerzbank mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrte. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat Orcel für den 14. September zu einem Gespräch nach Berlin eingeladen.

Im Mailänder Handel verliert die UniCredit-Aktie zeitweise 0,44 Prozent auf 82,97 Euro. Die Commerzbank-Aktie notiert im XETRA-Handel derweil 0,25 Prozent höher bei 40,10 Euro.

/ben/als/stw/DP/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Commerzbank AG, Bocman1973 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets

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