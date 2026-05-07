Übernahme voraus?

Ströer könnte einem Agenturbericht zufolge ein Übernahmeangebot ins Haus stehen.

Wie Bloomberg berichtet, erwägen die Finanzinvestoren Blackstone und I Squared ein Übernahmeangebot für den im MDAX notierten Außenwerbekonzern. Er könnte dabei mit rund 2,5 Milliarden Euro bewertet werden.

Wer­bung Wer­bung

Die Investoren erwägen laut dem Bericht eine Offerte im mittleren 40-Euro-Bereich pro Aktie. Die Ströer-Aktie ist am Donnerstag bei 38,88 Euro aus dem Handel gegangen, ein Plus von 5,1 Prozent. Der Konzern wird etwa mit 2,2 Milliarden Euro bewertet. Von Ströer war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Die Ströer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,80 Prozent höher bei 39,58 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES