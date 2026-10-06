Aktien im Fokus: Shelly-Verwaltungsrat unterstützt Offerte von Schneider Electric
Die Shelly Group unterstützt das Übernahmeangebot der französischen Schneider Electric. Der Verwaltungsrat halte das Angebot für "fair und angemessen".
Werte in diesem Artikel
Der Verwaltungsrat komme in einer Beurteilung zu der Einschätzung, die angebotenen 70 Euro je Aktie sei "fair und angemessen", heißt es in einer Mitteilung des im SDAX notierten bulgarischen Smart-Home-Unternehmens.
Der Verwaltungsrat sehe in Schneider Electric einen "starken strategischen Partner für die nächste Phase des internationalen Wachstums der Shelly Group". Schneider habe angeboten, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien sowie ihre Organisation und Belegschaft, einschließlich der Bereiche Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots zu erhalten.
Die Shelly-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 65,90 Euro.
DJG/uxd/rio
Dow Jones Newswires
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schneider Electric
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images, Shelly Group