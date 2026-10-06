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Aktien im Fokus: Shelly-Verwaltungsrat unterstützt Offerte von Schneider Electric

Aktien im Fokus: Shelly-Verwaltungsrat unterstützt Offerte von Schneider Electric

Die Shelly Group unterstützt das Übernahmeangebot der französischen Schneider Electric. Der Verwaltungsrat halte das Angebot für "fair und angemessen".

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
267.60 EUR -9.50 EUR -3.43 %
Charts | News | Analysen
Shelly
65.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Der Verwaltungsrat komme in einer Beurteilung zu der Einschätzung, die angebotenen 70 Euro je Aktie sei "fair und angemessen", heißt es in einer Mitteilung des im SDAX notierten bulgarischen Smart-Home-Unternehmens.

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Der Verwaltungsrat sehe in Schneider Electric einen "starken strategischen Partner für die nächste Phase des internationalen Wachstums der Shelly Group". Schneider habe angeboten, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien sowie ihre Organisation und Belegschaft, einschließlich der Bereiche Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots zu erhalten.

Die Shelly-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 65,90 Euro.

DJG/uxd/rio

Dow Jones Newswires

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images, Shelly Group

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Datum Rating Analyst
08:01 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
05.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG

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