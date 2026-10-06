Aktien uneinheitlich: Shelly-Verwaltungsrat unterstützt Offerte von Schneider Electric

Übernahmeangebot

06.10.26 09:37 Uhr

Die Shelly Group unterstützt das Übernahmeangebot der französischen Schneider Electric. Der Verwaltungsrat halte das Angebot für "fair und angemessen".

Der Verwaltungsrat komme in einer Beurteilung zu der Einschätzung, die angebotenen 70 Euro je Aktie sei "fair und angemessen", heißt es in einer Mitteilung des im SDAX notierten bulgarischen Smart-Home-Unternehmens.

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Der Verwaltungsrat sehe in Schneider Electric einen "starken strategischen Partner für die nächste Phase des internationalen Wachstums der Shelly Group". Schneider habe angeboten, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien sowie ihre Organisation und Belegschaft, einschließlich der Bereiche Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots zu erhalten.

Die Shelly-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,3 Prozent höher bei 66,00 Euro, während die Schneider Electric-Aktie in Paris 1,38 Prozent auf 269,05 Euro verliert.

DJG/uxd/rio

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