Übernahmeangebot für Vantage-Aktionäre zum Einstieg von GIP und KKR startet

LONDON/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Übernahmeangebot im Zuge des Einstiegs von Finanzinvestoren bei Vodafones Funkturmbetreiber Vantage Towers kann starten. Der britische Telekomkonzern sowie die Finanzinvestoren GIP und KKR bieten den Minderheitsaktionären wie bereits angekündigt 32 Euro je Aktie, wie das Konsortium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die erste Annahmefrist läuft zunächst von diesem Dienstag bis zum 10. Januar.

Vodafone (Vodafone Group) holt mit GIP und KKR zwei Beteiligungsfirmen bei Vantage ins Boot. Weil das neue Gemeinschaftsunternehmen die Kontrollschwelle von 30 Prozent überschreitet, wird den übrigen Aktionären ein Übernahmeangebot gemacht. Im Zuge der Bekanntmachung des Deals im November war der Aktienkurs der im MDAX gelisteten Vantage-Towers-Papiere bereits spürbar gestiegen, zuletzt lag er bei 32,58 Euro über den gebotenen 32 Euro./men/jha/

