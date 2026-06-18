UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank deutlich aus - Aktien höher
Die UniCredit baut ihre Beteiligung an der Commerzbank mit dem Übernahmeangebot deutlich aus.
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Wie die italienische Bank mitteilte, wurden ihr bis Dienstag um Mitternacht 12,51 Prozent der Commerzbank-Aktien angedient. Die UniCredit hält bisher 26,77 Prozent an der Frankfurter Bank direkt. Stand Dienstagnachmittag hatte das Volumen der angedienten Aktien bei 12,4 Prozent gelegen.
Das Angebot, das die UniCredit am 5. Mai gestartet hat, sieht vor, dass die Aktionäre pro angedientem Commerzbank-Anteilsschein 0,485 UniCredit-Aktien bekommen sollen.
Aktionäre, die das Angebot in der regulären Frist nicht angenommen haben, können dies im Rahmen einer "weiteren Annahmefrist" tun. Diese läuft voraussichtlich bis zum 3. Juli. Die Ergebnisse dieser Annahmefrist sollen voraussichtlich am 8. Juli bekanntgegeben werden.
Die Commerzbank lehnt eine Übernahme durch die UniCredit ab. Sie hat immer wieder eine angemessene Prämie für die Aktionäre gefordert.
Die Commerzbank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,81 Prozent höher bei 38,69 Euro, während UniCredit-Titel in Mailand 0,6 Prozent auf 80,56 Euro steigen.
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