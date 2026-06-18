DAX25.052 +0,1%Est506.320 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +0,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin54.712 -0,3%Euro1,1463 ±0,0%Öl79,40 +0,2%Gold4.162 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, LANXESS, Lufthansa, VW, D-Wave, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank deutlich aus - Aktien höher UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank deutlich aus - Aktien höher
Rheinmetall-Chef fordert KI-Regeln - Berenberg sieht weiteres Potenzial - auch Aktien von HENSOLDT & Co. legen zu Rheinmetall-Chef fordert KI-Regeln - Berenberg sieht weiteres Potenzial - auch Aktien von HENSOLDT & Co. legen zu
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Übernahmeangebot

UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank deutlich aus - Aktien höher

19.06.26 15:22 Uhr
UniCredit stockt Beteiligung an Commerzbank auf knapp 40 Prozent auf - Aktien im Plus | finanzen.net

Die UniCredit baut ihre Beteiligung an der Commerzbank mit dem Übernahmeangebot deutlich aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
38,70 EUR 0,56 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
80,58 EUR 0,05 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die italienische Bank mitteilte, wurden ihr bis Dienstag um Mitternacht 12,51 Prozent der Commerzbank-Aktien angedient. Die UniCredit hält bisher 26,77 Prozent an der Frankfurter Bank direkt. Stand Dienstagnachmittag hatte das Volumen der angedienten Aktien bei 12,4 Prozent gelegen.

Das Angebot, das die UniCredit am 5. Mai gestartet hat, sieht vor, dass die Aktionäre pro angedientem Commerzbank-Anteilsschein 0,485 UniCredit-Aktien bekommen sollen.

Aktionäre, die das Angebot in der regulären Frist nicht angenommen haben, können dies im Rahmen einer "weiteren Annahmefrist" tun. Diese läuft voraussichtlich bis zum 3. Juli. Die Ergebnisse dieser Annahmefrist sollen voraussichtlich am 8. Juli bekanntgegeben werden.

Die Commerzbank lehnt eine Übernahme durch die UniCredit ab. Sie hat immer wieder eine angemessene Prämie für die Aktionäre gefordert.

Die Commerzbank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,81 Prozent höher bei 38,69 Euro, während UniCredit-Titel in Mailand 0,6 Prozent auf 80,56 Euro steigen.

DOW JONES

Bildquellen: mf, Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
29.05.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
21.05.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
12.05.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.05.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.05.2026Commerzbank KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.05.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
21.05.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
12.05.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.05.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.05.2026Commerzbank KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.05.2026Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen