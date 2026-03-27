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Übernahmefantasie

RTL-Aktie fester: Bericht zu Zugeständnissen bei Sky-Deal treibt Kurs an

30.03.26 09:15 Uhr
RTL-Aktie höher: Zugeständnisse im Sky-Deal beflügeln Fantasie | finanzen.net

RTL Group profitiert von Übernahmefantasie rund um Sky Deutschland und möglichen Zugeständnissen.

Werte in diesem Artikel
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RTL
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Für die Aktien von RTL gibt es am Montag vorbörslich Nachfrage. Auf der Plattform Tradegate wurden sie am Morgen zwei Prozent über ihrem Xetra-Handelsschluss vom Freitag gehandelt.

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Im Fokus stand ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach der Medienkonzern Zugeständnisse für die geplante Übernahme von Sky Deutschland machen will. Diese könnten bereits am Freitag eingereicht werden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf Kreise.

RTL will derzeit sein Streaming-Geschäft unter der Marke "RTL+" stärken und mit Sky neben den TV-Sendern auch die Streaming-Aktivitäten bündeln. Die EU-Kommission prüft zurzeit den Zusammenschluss, da bei größeren Übernahmen mögliche Wettbewerbsprobleme ausgeschlossen werden müssen.

In dem Bericht heißt es, als mögliches Zugeständnis gelte die Auslagerung der Werbevermarktungs-Sparte von RTL.

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/tih/nas

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27.03.2026RTL Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026RTL Market-PerformBernstein Research
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17.03.2026RTL Market-PerformBernstein Research
13.03.2026RTL HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026RTL Market-PerformBernstein Research
15.01.2026RTL Market-PerformBernstein Research
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10.12.2025RTL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

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