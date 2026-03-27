Übernahmefantasie

RTL Group profitiert von Übernahmefantasie rund um Sky Deutschland und möglichen Zugeständnissen.

Für die Aktien von RTL gibt es am Montag vorbörslich Nachfrage. Auf der Plattform Tradegate wurden sie am Morgen zwei Prozent über ihrem Xetra-Handelsschluss vom Freitag gehandelt.

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Im Fokus stand ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach der Medienkonzern Zugeständnisse für die geplante Übernahme von Sky Deutschland machen will. Diese könnten bereits am Freitag eingereicht werden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf Kreise.

RTL will derzeit sein Streaming-Geschäft unter der Marke "RTL+" stärken und mit Sky neben den TV-Sendern auch die Streaming-Aktivitäten bündeln. Die EU-Kommission prüft zurzeit den Zusammenschluss, da bei größeren Übernahmen mögliche Wettbewerbsprobleme ausgeschlossen werden müssen.

In dem Bericht heißt es, als mögliches Zugeständnis gelte die Auslagerung der Werbevermarktungs-Sparte von RTL.

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/tih/nas

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)