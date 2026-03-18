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Unilever-Aktie: Gespräche über möglichen Verkauf der Lebensmittelsparte

20.03.26 08:47 Uhr
Unilever-Aktie: McCormick zeigt Interesse an Lebensmittelsparte | finanzen.net

Unilever hat Gespräche mit dem US-Unternehmen McCormick über sein Lebensmittelgeschäft bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Wie der Konsumgüterkonzern mitteilte, hat er ein Angebot für seine Lebensmittelsparte von dem Gewürzhersteller erhalten.

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"Das Board ist der Ansicht, dass Foods ein äußerst attraktives Geschäft mit einem starken Finanzprofil ist, das von marktführenden Marken in wachsenden Kategorien angeführt wird", teilte Unilever am Freitag mit. Das Unternehmen sei zuversichtlich, was die Zukunft der Einheit als Teil von Unilever angehe, fügte es hinzu.

Von McCormick

Beide Unternehmen teilten weiter mit, dass es keine Gewissheit gebe, dass eine Transaktion vereinbart werde.

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Das Wall Street Journal hatte zuvor aus Kreisen über Verhandlungen der beiden Unternehmen berichtet. McCormick hat einen Marktwert von etwa 14,8 Milliarden US-Dollar. Unilevers Marktwert liegt bei fast 140 Milliarden US-Dollar, wobei das Lebensmittelgeschäft, zu dem Marken wie Knorr, Pfanni und Maizena gehören, Dutzende Milliarden Dollar wert sein könnte.

DJG/DJN/mgo/sha

DOW JONES

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Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images, Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com

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24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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23.01.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2026Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.12.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

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