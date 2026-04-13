Übernahmefantasie verfliegt

NVIDIA widerspricht Übernahmespekulationen und schickt die Aktien von Dell und HP abwärts

14.04.26 07:22 Uhr

Nachdem Hoffnungen auf eine Einkaufstour von NVIDA die Aktien von Dell und HP angetrieben hatten, kommt es nachbörslich zur Ernüchterung am Parkett.

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Abgekühlte Übernahmehoffnungen haben am Montag nach US-Börsenschluss die Aktien von Dell Technologies und HP belastet. Dell gab nachbörslich an der NYSE 1,68 Prozent auf 186,60 US-Dollar nach, für HP-Titel ging es um 1,77 Prozent auf 18,89 US-Dollar abwärts. Zuvor hatte NVIDIA einen Bericht der Website SemiAccurate dementiert. Diesem zufolge ist der KI-Chipgigant auf der Suche nach einem Zukauf, womit NVIDIA die PC-Landschaft neu formieren wolle. Der Bericht sei falsch, teilte das Unternehmen nach US-Börsenschluss mit. Man befinde sich nicht in Diskussionen über den Kauf eines PC-Herstellers. Wer­bung Wer­bung Im regulären Geschäft hatte der Bericht die Kurse von Dell und HP deutlich angetrieben. Der NVIDIA-Kurs reagierte hingegen sowohl auf den Bericht als auch auf das Dementi kaum, nachbörslich ging es um 0,14 Prozent auf 189,05 US-Dollar an der NASDAQ abwärts. NEW YORK (dpa-AFX)

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