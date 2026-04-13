NVIDIA widerspricht Übernahmespekulationen und schickt die Aktien von Dell und HP abwärts
Nachdem Hoffnungen auf eine Einkaufstour von NVIDA die Aktien von Dell und HP angetrieben hatten, kommt es nachbörslich zur Ernüchterung am Parkett.
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Abgekühlte Übernahmehoffnungen haben am Montag nach US-Börsenschluss die Aktien von Dell Technologies und HP belastet. Dell gab nachbörslich an der NYSE 1,68 Prozent auf 186,60 US-Dollar nach, für HP-Titel ging es um 1,77 Prozent auf 18,89 US-Dollar abwärts. Zuvor hatte NVIDIA einen Bericht der Website SemiAccurate dementiert. Diesem zufolge ist der KI-Chipgigant auf der Suche nach einem Zukauf, womit NVIDIA die PC-Landschaft neu formieren wolle. Der Bericht sei falsch, teilte das Unternehmen nach US-Börsenschluss mit. Man befinde sich nicht in Diskussionen über den Kauf eines PC-Herstellers.
Im regulären Geschäft hatte der Bericht die Kurse von Dell und HP deutlich angetrieben. Der NVIDIA-Kurs reagierte hingegen sowohl auf den Bericht als auch auf das Dementi kaum, nachbörslich ging es um 0,14 Prozent auf 189,05 US-Dollar an der NASDAQ abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX)
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