DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -1,2%Nas24.822 +1,6%Bitcoin66.259 -1,1%Euro1,1719 +0,3%Öl105,6 -0,4%Gold4.719 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie kommt nicht vom Fleck: Warum Analysten nach den Quartalszahlen unterschiedlich urteilen DroneShield-Aktie kommt nicht vom Fleck: Warum Analysten nach den Quartalszahlen unterschiedlich urteilen
DAX in KW 17: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 17: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Übernahmekampf

Bafin untersagt Unicredit künftige unsachliche Werbeanzeigen

24.04.26 21:04 Uhr
Bafin untersagt Unicredit künftige unsachliche Werbeanzeigen | finanzen.net

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat mit Bescheid vom 24. April 2026 der italienischen Unicredit die Veröffentlichung von unsachlichen Werbeanzeigen in Bezug auf die Commerzbank untersagt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,93 EUR -0,17 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
64,13 EUR 0,25 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die italienische Bank habe als Bieterin "Werbeanzeigen in reißerischer und unsachlicher Aufmachung in den sozialen Medien veröffentlicht", teilte die Bafin am Freitagabend mit. Diese hätten Mutmaßungen zur wirtschaftlichen Lage der Commerzbank enthalten. Die Anzeigen seien innerhalb der gesamten Europäischen Union abrufbar gewesen. Inzwischen seien sie jedoch nicht mehr aktiv. Die Behörde untersagte Unicredit nun die "unzulässige Werbung".

Mit dieser Anordnung mache die Bafin von ihren Befugnissen aus Paragraf 28 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes Gebrauch, hieß es weiter. Sie begegnet damit Missständen im laufenden Übernahmeverfahren und schaffe darüber hinaus Klarheit über die Grenzen von zulässiger Werbung im Zusammenhang mit Übernahmeangeboten.

Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen die Anordnung drohe dem Unternehmen ein Bußgeld. Die Maßnahme der Bafin sei sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.

DOW JONES

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Annto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.02.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen