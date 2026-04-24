Übernahmekampf

Die deutsche Finanzaufsicht greift bei einer Kampagne der UniCredit im Übernahmekampf um die Commerzbank ein.

Die Bafin untersagte der italienischen Großbank Werbeanzeigen zulasten der Commerzbank, die sie in sozialen Medien veröffentlicht hatte. Die Werbung wurde als unzulässig eingestuft.

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Die Behörde rügte die "reißerische und unsachliche Aufmachung" der Anzeigen. Diese hätten Mutmaßungen zur wirtschaftlichen Lage der Commerzbank enthalten und seien innerhalb der gesamten Europäischen Union abrufbar gewesen. Inzwischen seien sie jedoch nicht mehr aktiv.

Mit der Anordnung mache die Bafin von ihren Befugnissen aus Paragraf 28 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes Gebrauch, hieß es am Freitagabend. Sie begegnet damit Missständen im laufenden Übernahmeverfahren und schaffe darüber hinaus Klarheit über die Grenzen von zulässiger Werbung im Zusammenhang mit Übernahmeangeboten. Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen die Anordnung drohe dem Unternehmen ein Bußgeld.

Grundsätzliche Kritik am Geschäftsmodell

Ein UniCredit-Sprecher entgegnete, die Anzeige sei entworfen worden, um die "positive Vision" zu vermitteln, die UniCredit für die Commerzbank habe. Die Übersetzung eines Wortes aus der ursprünglich englischen Aussage ins Deutsche könnte jedoch zu einer gewissen Mehrdeutigkeit geführt haben, räumte er ein. "Wir haben den Beitrag umgehend entfernt und sowohl der Commerzbank als auch allen, die nachgefragt haben, die Sachlage erklärt. Deshalb überrascht uns die Reaktion."

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UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte am Montag das Geschäftsmodell der Commerzbank grundsätzlich kritisiert und den Übernahmewunsch bekräftigt. Nach Dafürhalten der UniCredit sollte die Commerzbank ihren Fokus auf Deutschland und Polen verstärken und gleichzeitig ihre internationalen Aktivitäten zurückfahren. Letztere seien "überdimensioniert, fragmentiert, risikoreicher, operativ komplex und ineffizient", meint UniCredit.

Seit 2024 Anteil immer weiter erhöht

Die Bank aus Mailand verfügte zuletzt über 26,77 Prozent der Commerzbank-Anteile und hat über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Aktien. Damit kommt sie auf zusammen 29,99 Prozent. Ab einem Anteil von 30 Prozent müsste die UniCredit ein Angebot für die übrigen Commerzbank-Aktien abgeben.

Die Italiener waren 2024 im großen Stil bei dem Frankfurter Geldhaus eingestiegen und haben ihren Anteil seither immer weiter erhöht. Mitte März kündigten sie schließlich ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien an.

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Die Aktionäre der UniCredit sollen am 4. Mai auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der dazu notwendigen Kapitalerhöhung zustimmen. Das Commerzbank-Management und die Bundesregierung lehnen eine feindliche Übernahme durch die UniCredit ab.

So reagieren die Aktien

Die UniCredit-Titel steigen in Mailand zeitweise um 1,19 Prozent auf 64,77 Euro. Dagegen profitieren die Aktien der Commerzbank nach viertägigen Kursverlusten von einer Kaufempfehlung der Bank of America (BofA). Zeitweise legen sie via XETRA um 2,03 Prozent auf 34,63 Euro zu. Dabei setzten sie sich auch wieder deutlicher von der 100-Tage-Durchschnittslinie ab, die den längerfristigen Trend signalisiert und aktuell bei knapp 34 Euro verläuft. Außerdem verringerten sie ihren bisherigen Jahresverlust auf 4,5 Prozent. Vor einer Woche noch hatten sie bei knapp unter 37 Euro den höchsten Stand seit August 2025 erreicht.

Die BofA-Analysten um Tarik El Mejjad begründeten ihr neues "Buy"-Votum mit der Attraktivität der Papiere, auch unabhängig von einer möglichen Übernahme durch die UniCredit. Dabei verwiesen sie auf das überdurchschnittliche Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von mehr als 20 Prozent, bezogen auf einen 5-Jahreszeitraum und auch Ausschüttungen an die Aktionäre von mehr als 30 Prozent des Börsenwertes in den nächsten drei, beziehungsweise 60 Prozent in fünf Jahren. Entsprechend erhöhten sie ihr Kursziel von 37 auf 42 Euro, womit sie ein Potenzial von 21 Prozent sehen. Ihre Bewertung der Aktie berücksichtigt nicht, ob das Übernahmeangebot erfolgreich sein wird.

Am 5. Mai werde die Unicredit den Commerzbank-Aktionären ihr öffentliches Übernahmeangebot vorlegen, während die Commerzbank in Kürze einen aktualisierten Plan für 2030 vorstellen werde. Damit wollten die Deutschen ihre Aktionäre davon überzeugen, dass es besser sei, eigenständig zu bleiben, schrieben die BofA-Experten. In beiden Ansätzen sehen sie "strategische Logik".

Die im April vorgestellte Unicredit-Strategie "Commerzbank Unlocked" stelle eine klare Abkehr von der "Momentum"-Strategie der Commerzbank dar, heißt es. Und sie sei angesichts der nachweislichen Erfolgsbilanz der Italiener mit ihrer eigenen "Unicredit Unlocked"-Strategie und der Restrukturierung der HVB glaubwürdig. "Das Ziel ist eine tiefgreifende Transformation mit begrenztem Wachstum in der ersten Phase durch Schuldenabbau, den Ausstieg aus dem internationalen Geschäft und erhebliche Kosten- und Kapitaleffizienzgewinne."

Die "Momentum"-Strategie der Commerzbank ziele unterdessen auf die Eigenständigkeit des Finanzinstituts. Im Zuge einer Version 2.0 dürfte die Bank laut den BofA-Experten wohl ihre Ziele für die Profitabilität anheben und neue Ambitionen für 2030 präsentieren. Sie rechnen in diesem Zusammenhang auch mit weiteren Restrukturierungen und dadurch steigenden, und auch schnelleren Ausschüttungen.

Dabei erwarten sie eher Dividenden als Aktienrückkäufe, "da wir die Attraktivität von Aktienrückkäufen angesichts der aktuellen Bewertungen als geringer einschätzen", wie sie schrieben. Zudem gehen die Analysten davon aus, dass Restrukturierungsaufwendungen in der Ausschüttungsquote nicht berücksichtigt sind, was zu Ausschüttungen von jeweils rund 110 Prozent auf Basis der ausgewiesenen Gewinne in den Jahren 2026 und 2027 führen dürfte.

FRANKFURT/BONN (dpa-AFX)