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Übernahmekosten belasten

CEWE-Aktie dennoch in Rot: Wachstum auch im zweiten Quartal

CEWE-Aktie dennoch in Rot: Wachstum auch im zweiten Quartal

Ein starkes Kerngeschäft mit der End- und Verarbeitung von Fotos hat CEWE auch im zweiten Quartal angetrieben.

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CEWE Stiftung & Co. KGaA
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Das sogenannte Fotofinishing verzeichnete ein Wachstum von 7,5 Prozent im Jahresvergleich; konzernweit habe der Umsatz dadurch in den drei Monaten bis Ende Juni um 6 Prozent auf 143,9 Millionen Euro zugelegt, teilte der Fotodienstleister am Donnerstag in Oldenburg mit. Ausgeklammert haben die Niedersachsen dabei den kommerziellen Onlinedruck, der inzwischen verkauft wurde.

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Ebenfalls um diesen bereinigt wies der Konzern vor Zinsen und Steuern ein saisontypisch negatives Ergebnis von 3,1 Millionen Euro aus, nach minus 3,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Inklusive aller Sondereffekte lag das Ergebnis bei minus 6,8 Millionen Euro - darin enthalten seien auch Übernahmekosten von 3,7 Millionen den übernommenen Anbieter Kodak Moments.

CEWE baut mit dem Zukauf das Sofortfoto-Geschäft international weiter aus. " So schaffen wir die Grundlage für weiteres profitables Wachstum", sagte CEWE-Chef Thomas Mehls laut aktueller Mitteilung. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Manager.

Die CEWE-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,45 Prozent auf 95,3 Euro.

/tav/mis

OLDENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: CEWE

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24.07.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
24.07.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
20.07.26 CEWE StiftungCo Buy Baader Bank
08.06.26 CEWE StiftungCo Kaufen GSC Research GmbH
22.05.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research