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Übernahmepläne

Evonik-Aktie gerät ins Trudeln: Milliarden-Gerücht um US-Konzern

Evonik-Aktie gerät ins Trudeln: Milliarden-Gerücht um US-Konzern

Ein Bericht über mögliche Übernahmepläne sorgt am Donnerstag für Bewegung am Aktienmarkt. Dabei rückt nicht nur ein US-Konzern in den Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
20.06 EUR -0.86 EUR -4.11 %
Charts | News | Analysen

Gerüchte über einen milliardenschweren Zukauf in den USA haben die Evonik-Aktie am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Das Papier des Spezialchemieunternehmens weitete seine frühen Verluste aus, zuletzt gab es um 2,30 Prozent auf 20,42 Euro nach.

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Evonik soll Ashland ins Visier genommen haben

Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Informationen mehrerer mit den Vorgängen vertrauten Personen berichtet, hat Evonik den US-Konzern Ashland ins Visier genommen. Evonik habe dafür die Investmentbanken Perella Weinberg Partners und JPMorgan mandatiert, den Markt nach geeigneten Übernahmezielen zu sondieren. Ein Evonik-Sprecher wollte dem Blatt gegenüber keinen Kommentar abgeben. Man kommentiere Marktgerüchte grundsätzlich nicht, hieß es. Perella Weinberg Partners und JPMorgan hätten sich ebenfalls nicht äußern wollen.

Auch Evonik selbst als Übernahmeziel im Blick

Evonik selbst steht seit geraumer Zeit ebenfalls im Blick zwecks einer Übernahme. BASF hat Interesse.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.

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