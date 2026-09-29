DAX 25.490 +0,5%ESt50 6.335 +0,5%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,29 +2,3%Nas 26.815 -0,0%Bitcoin 74.247 +1,1%Euro 1,1340 -0,3%Öl 104,1 -1,1%Gold 4.166 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übernahmepoker

Commerzbank-Aktie stabil: UniCredit strebt offenbar schon bald die Kontrolle an

Commerzbank-Aktie stabil: UniCredit strebt offenbar schon bald die Kontrolle an

Die italienische Großbank UniCredit drückt bei ihrer angestrebten Übernahme der Commerzbank einem Pressebericht zufolge aufs Tempo.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
42.16 EUR -0.50 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
84.90 EUR 0.31 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen

UniCredit-Chef Andrea Orcel wolle alle zehn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner austauschen und Vorstandschefin Bettina Orlopp absetzen, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Werbung

Das wolle Orcel über eine außerordentliche Hauptversammlung erreichen, die nach Erhalt aller nötigen behördlichen Freigaben stattfinden solle. In einem grundlegenden Szenario würde es bis Ende Februar dauern, Kontrolle über die Commerzbank zu erlangen, im besten Fall gelinge es aber auch schon im Januar. Bisher hatten die Italiener das zweite Quartal 2027 in Aussicht gestellt.

Orcel wolle auch den Forderungen der Bundesregierung eine Absage erteilen, weiterhin mit zwei Sitzen im künftigen Aufsichtsrat vertreten zu sein, schreibt die "FT". Der Bund ist mit einem Anteil von - aktuell nach Aktienrückkäufen der Commerzbank - gut 13 Prozent zweitgrößter Aktionär. Ein Sprecher der UniCredit wollte sich auf Anfrage nicht zu dem "FT"-Bericht äußern.

Stellenabbau und Kürzungen im Auslandsnetz

Werbung

Die UniCredit sieht in einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Orcel will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden. Bei dem DAX-Konzern sorgt man sich vor einem Kahlschlag. Zudem gibt es in Frankfurt Befürchtungen, dass die Commerzbank mit der vor Jahren von der UniCredit übernommenen Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen werden und dann auch München als Hauptsitz infrage kommen könnte.

Die UniCredit hatte im September 2024 einen Aktienverkauf des Bundes für den Einstieg bei Deutschlands zweitgrößter börsennotierter Bank genutzt und hat inzwischen inklusive Kaufoptionen Zugriff auf fast 50 Prozent der Anteile.

De facto habe die Commerzbank nun "einen Kontrollaktionär", sagte Konzernchefin Orlopp Anfang August. "Vom Zeitplan gehen wir davon aus, dass es im vierten Quartal die Genehmigungen alle geben wird", sagte sie mit Blick auf Prüfungen der UniCredit-Pläne durch die Aufseher.

Werbung

Im XETRA-Handel am Dienstag zeigt sich die Commerzbank-Aktie zeitweise unverändert bei 42,38 Euro. Derweil geben die UniCredit-Papiere in Mailand um minimale 0,072 Prozent auf 84,22 Euro ab.

/men/nas/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com, Commerzbank AG

Aktuelle Commerzbank Aktie News

Werbung

Commerzbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.