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Übernahmepoker

Commerzbank-Aktie zieht an: UniCredit strebt offenbar schon bald die Kontrolle an

Commerzbank-Aktie zieht an: UniCredit strebt offenbar schon bald die Kontrolle an

Die italienische Großbank UniCredit macht bei ihrer angestrebten Übernahme der deutschen Commerzbank laut einem Pressebericht Tempo.

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UniCredit-Chef Andrea Orcel wolle alle zehn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner austauschen und die Vorstandschefin Bettina Orlopp absetzen, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das wolle er über eine außerordentliche Hauptversammlung erreichen, die nach Erhalt aller nötigen behördlichen Freigaben stattfinden solle. In einem grundlegenden Szenario würde es bis Ende Februar dauern, Kontrolle über die Commerzbank zu erlangen - im besten Fall gelinge es aber auch schon im Januar. Bisher hatten die Italiener das zweite Quartal in Aussicht gestellt.

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Orcel wolle auch den Forderungen der Bundesregierung, weiter mit zwei Sitzen im künftigen Aufsichtsrat vertreten zu sein, eine Abfuhr erteilen, hieß es weiter in der Wirtschaftszeitung. Der Bund hält noch gut 12 Prozent an der Bank und ist damit zweitgrößter Aktionär. Sowohl die Commerzbank als auch die UniCredit wollten sich zu den Informationen der "FT" gegenüber nicht äußern.

Mitte September hatte sich Orcel erstmals mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil getroffen, um eine Übernahme auszuloten. "Wir erwarten, dass die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibt und ihr starkes Mittelstandsgeschäft fortsetzt - sowohl in Deutschland als auch international", erklärte der SPD-Chef und Vizekanzler danach. Die Bank müsse ihre wichtige Rolle für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands weiter erfüllen können. Außerdem, so betonte Klingbeil, stehe die Bundesregierung an der Seite der mehr als 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Commerzbank.

Orcel sieht bei einer Übernahme der Commerzbank Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Er will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden. Bei der Commerzbank herrschen Sorgen vor einem Kahlschlag. Zudem gibt es in Frankfurt Befürchtungen, dass die Commerzbank perspektivisch mit der vor Jahren übernommenen HVB (Hypovereinsbank) verschmolzen werden könnte und dann auch München als Hauptsitz infrage käme.

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Die UniCredit hat knapp zwei Jahre nach ihrem Einstieg bei der Commerzbank inzwischen mit 47,6 Prozent (inklusive Kaufoptionen) Zugriff auf fast die Hälfte der Anteile. De facto habe die Commerzbank "einen Kontrollaktionär", sagte Commerzbank-Chefin Orlopp in einer Telefonkonferenz Anfang August. "Vom Zeitplan gehen wir davon aus, dass es im vierten Quartal die Genehmigungen alle geben wird", sagte sie mit Blick auf Prüfungen der UniCredit-Pläne durch die Aufseher.

Im XETRA-Handel am Dienstag zeigt sich die Commerzbank-Aktie zeitweise mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 42,60 Euro. Derweil legen auch die UniCredit-Papiere in Mailand um 0,85 Prozent auf 85,09 Euro zu.

/men/nas/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com, Commerzbank AG

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07.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.

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