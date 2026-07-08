DAX 24.942 +0,2%ESt50 6.240 +0,6%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,21 +1,1%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.956 +0,8%Euro 1,1426 +0,1%Öl 77,5 -2,6%Gold 4.109 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übernahmepoker

HUGO BOSS-Aktie kaum verändert: Modekonzern empfiehlt Übernahmeangebot der Fraser Group nicht anzunehmen

HUGO BOSS-Aktie kaum verändert: Modekonzern empfiehlt Übernahmeangebot der Fraser Group nicht anzunehmen

Der Modekonzern HUGO BOSS hält das Übernahmeangebot des Großaktionärs Frasers Group für nicht ausreichend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
37.90 EUR 0.02 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

"Der Angebotspreis von 38,00 Euro pro Aktie spiegelt den eigenständigen Wert und das zukünftige Wertschöpfungspotenzial von Hugo Boss nicht angemessen wider", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Offerte sei dabei einem unabhängigen Prüfungsverfahren unterzogen worden.

Werbung

Das Management von HUGO BOSS sieht vor allem durch das laufende strategische Konzept erhebliches Potenzial. Angesichts einer starken Bilanz sei das Unternehmen gut aufgestellt, "um seine Strategie eigenständig umzusetzen und nachhaltigen, langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen." Die gebotenen 38,00 Euro je Aktie bildeten daher eher das rechtlich vorgeschriebene Minimum als eine angemessene fundamentale Bewertung des Unternehmens ab.

Die Briten versuchen seit Mitte Juni, im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Angebots das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt. An HUGO BOSS ist die Gruppe früheren Angaben zufolge mit gut 26 Prozent direkt beteiligt.

Im XETRA-Handel am Donnerstag zeigt sich die HUGO BOSS-Aktie zeitweise 0,16 Prozent fester bei 37,86 Euro.

/mis/stk

METZINGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com, Pere Rubi / Shutterstock.com

Aktuelle HUGO BOSS Aktie News

Werbung

HUGO BOSS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.07.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
01.07.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.06.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.