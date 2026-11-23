Übernahmepoker

Ein Bericht über Übernahmegespräche schickt zwei Schwergewichte der Cybersicherheit auf Gegenkurs, und ausgerechnet der mögliche Käufer zahlt an der Börse zuerst.

• Die Gespräche sind noch nicht offiziell bestätigt und könnten ohne Einigung enden; die Bewertung hängt stark vom Angebot und den Finanzierungsdetails ab.

CrowdStrike verhandelt laut Reuters über eine Übernahme des Rivalen Zscaler

Anleger setzen bei Zscaler auf einen Aufschlag und bei CrowdStrike auf Kosten

Quartalszahlen beider Konzerne Anfang Dezember rücken in den Fokus

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Ein Bericht über Übernahmegespräche treibt die Aktien von CrowdStrike und Zscaler in entgegengesetzte Richtungen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf zwei mit der Sache vertraute Personen beruft, verhandelt CrowdStrike über eine Übernahme des Konkurrenten. Die Zscaler-Aktie zieht daraufhin nachbörslich an der NASDAQ um 16,34 Prozent auf 226,65 US-Dollar an, während die CrowdStrike-Aktie um 4,77 Prozent auf 218,50 US-Dollar nachgibt.

Gespräche ohne Garantie

Bisher hat keines der beiden Unternehmen die Verhandlungen offiziell bestätigt. Die Gespräche laufen nach Darstellung von Reuters noch und könnten auch ohne Einigung enden. Bloomberg, das als Erstes über die Verhandlungen berichtet hatte, hält eine Einigung nach Angaben seiner Quellen dagegen schon bald für möglich. Gegenüber CNBC lehnte CrowdStrike einen Kommentar ab, Zscaler äußerte sich zunächst nicht. Einen Kaufpreis, eine Finanzierungsstruktur oder einen Zeitplan haben die Unternehmen nicht genannt.

Zscaler-Aktie: Der Markt preist einen Aufschlag ein

Die Reaktion folgt einem bekannten Muster: Beim möglichen Übernahmeziel setzen Anleger auf einen Aufschlag, beim Käufer auf die Kosten. Für Zscaler kommt der Sprung nach einem schwachen Börsenjahr, seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 13 Prozent. Vor dem Bericht brachte das Unternehmen 32 Milliarden US-Dollar auf die Waage, jede Offerte mit Prämie läge darüber.

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Operativ liefert der Konzern dafür eine solide Grundlage. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 31. Juli endete, steigerte Zscaler den Umsatz im Jahresvergleich um 25 Prozent auf rund 898 Millionen US-Dollar. Der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) wuchs im selben Tempo auf gut 3,77 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Management beim ARR 4,40 bis 4,43 Milliarden US-Dollar an, ein Plus von rund 17 Prozent. Das Wachstum verlangsamt sich also, bleibt aber deutlich zweistellig.

Eine Schlüsselrolle kommt dem Gründer zu. Jay Chaudhry hat Zscaler 2007 gegründet und ist nach Angaben von Reuters bis heute der größte Aktionär. Ohne seine Unterstützung dürfte eine Transaktion kaum zustande kommen, schreibt die Nachrichtenagentur.

Warum die CrowdStrike-Aktie unter Druck gerät

Beim möglichen Käufer fällt die Rechnung anders aus. CrowdStrike gehört zu den großen Gewinnern der Branche, seit Jahresbeginn steht die Aktie rund 96 Prozent im Plus. Eine Übernahme dieser Größenordnung wäre für den Konzern ein Sprung: Bisher setzte CrowdStrike auf kleinere Zukäufe, Anfang November etwa auf die beiden auf künstliche Intelligenz spezialisierten Anbieter Fiddler AI und Dreadnode. Hinzu kommt die offene Frage der Bezahlung. Ein Deal ganz oder teilweise in Aktien würde den Anteil der bisherigen Aktionäre verwässern, ein Kauf in bar die Bilanz belasten.

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Strategisch würde CrowdStrike mit Zscaler nach Einschätzung von Reuters eine seiner größten Lücken in der Netzwerksicherheit schließen und könnte direkter mit Plattformanbietern wie Palo Alto Networks konkurrieren. CrowdStrike ist mit seiner Plattform Falcon vor allem beim Schutz von Endgeräten stark, Zscaler sichert über die Cloud den Zugriff von Nutzern auf Anwendungen ab, ohne Umweg über ein klassisches Firmennetz. Beide Konzerne arbeiten bereits seit Jahren als Partner zusammen.

Was die Kursreaktion für Aktionäre bedeutet

Für Zscaler hängt der Kurs nun an einem Szenario, das jederzeit kippen kann. Platzen die Gespräche, fehlt dem Aufschlag die Grundlage. Kommt ein Angebot, entscheidet dessen Höhe darüber, ob der Sprung Bestand hat. Bei CrowdStrike verschiebt sich der Blick dagegen von Wachstumszahlen zu Kapitalfragen: Preis, Finanzierung und die Integration zweier großer Plattformen bestimmen die Bewertung künftig mit.

Reuters ordnet die Gespräche in eine breitere Konsolidierung der Branche ein. Unternehmenskunden wollen demnach mit weniger Sicherheitsanbietern arbeiten und bevorzugen Lieferanten, die mehrere Produkte aus einer Hand bieten. Genau darauf zielt ein Zusammenschluss, der nach Darstellung der Agentur einen der weltweit größten reinen Anbieter von Cybersicherheit schaffen würde.

Spannung im Cybersecurity -Sektor: Quartalszahlen könnten für mehr Klarheit sorgen

Zwei Termine in den kommenden Tagen könnten mehr Klarheit bringen. CrowdStrike legt am 1. Dezember nach Börsenschluss in den USA die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor, Zscaler folgt einen Tag später mit dem ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2027. Ob sich die Konzernspitzen in den Telefonkonferenzen zu den Gesprächen äußern, ist offen. Bei Zscaler liegt die eigene Messlatte bei einem Umsatz von 935 bis 939 Millionen US-Dollar, ein Plus von rund 19 Prozent zum Vorjahresquartal.

Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net

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