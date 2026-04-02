DAX22.900 -1,2%Est505.622 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 -1,8%Nas21.720 -1,3%Bitcoin58.824 -1,4%Euro1,1574 +0,3%Öl111,0 +1,2%Gold4.653 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Siemens Energy und AWS treiben Partnerschaft voran -- D-Wave, Commerzbank, Novo Nordisk, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty, BYD, Nike im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX fällt unter 23.000 Punkte Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX fällt unter 23.000 Punkte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Übernahmeschlacht

Commerzbank-Aktie im Minus: Übernahmekampf mit UniCredit spitzt sich zu

07.04.26 16:30 Uhr
Commerzbank-Aktie fällt: Übernahmekonflikt mit UniCredit verschärft sich | finanzen.net

Die Commerzbank steht im Zentrum eines eskalierenden Übernahmekonflikts mit UniCredit. Während die Italiener aufs Tempo drücken, bleiben Anleger und Politik skeptisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,21 EUR -0,29 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
62,00 EUR -0,70 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• UniCredit plant Kapitalerhöhung für Übernahmeangebot
• Angebot liegt unter aktuellem Marktpreis
• Aktie bleibt stabil über der 30-Euro-Marke

UniCredit macht Ernst im Übernahmekampf

Die Commerzbank rückt erneut in den Mittelpunkt des intensiven Übernahmekonflikts. Die italienische UniCredit treibt ihre Pläne weiter voran und hat konkrete Schritte eingeleitet, um ihre Beteiligung auszubauen. Wie aus einem Bericht von "Der Aktionär" hervorgeht, soll am 4. Mai eine außerordentliche Hauptversammlung stattfinden, auf der die Grundlage für eine Kapitalerhöhung geschaffen wird. Diese ist notwendig, damit UniCredit neue Aktien ausgeben und ihr geplantes Übernahmeangebot umsetzen kann.

Ziel der Italiener ist es, die Beteiligung über die Schwelle von 30 Prozent zu erhöhen. Eine vollständige Übernahme scheint zunächst nicht im Fokus zu stehen, vielmehr soll ein Pflichtangebot vermieden werden. UniCredit-CEO Andrea Orcel will dafür die Zustimmung der eigenen Aktionäre einholen und die strategische Expansion nach Deutschland vorantreiben.

Skepsis am Markt und politischer Widerstand

Laut IT Boltwise liegt das Angebot von UniCredit mit rund 30,80 Euro je Aktie unter dem aktuellen Marktpreis. Das sorgt für Skepsis, zumal Analysten im Schnitt deutlich höhere Kursziele sehen. Gleichzeitig profitiert die Commerzbank von einer verbesserten operativen Entwicklung, steigender Effizienz und zuletzt starken Ergebnissen, was die Verhandlungsposition stärkt.

Auch politisch ist der Deal umstritten. Der deutsche Staat hält weiterhin Anteile an der Commerzbank und steht einer Übernahme kritisch gegenüber. Zudem gibt es Widerstand aus der Belegschaft. Diese Gemengelage sorgt für Unsicherheit, eröffnet aber auch Spielraum für eine mögliche Nachbesserung des Angebots.

Commerzbank beharrt auf Standalone-Lösung

Die Commerzbank hat das im März angekündigte Übernahmeangebot ihres italienischen Großaktionärs Unicredit in deutlicher Form zurückgewiesen. Aktuell gebe es keine Ansatzpunkte für eine einvernehmliche wertschaffende Transaktion über die jetzige Standalone-Strategie und deren Planungszeitraum hinaus, erklärte das Frankfurter Geldhaus. Ein Großteil des von der Unicredit skizzierten Potenzials beruhe nicht auf einer Fusion beider Institute, könne also auch von der Commerzbank eigenständig und damit ohne erhebliche Umsetzungsrisiken realisiert werden, heißt es in einer Mitteilung der Commerzbank.

Am 8. Mai, zur Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen, will die Commerzbank die bereits in Aussicht gestellte Erhöhung ihrer Finanzziele bekannt geben sowie weitere Details ihres Strategie-Updates.

Die Commerzbank kritisierte, dass die Unicredit keinerlei Bereitschaft habe erkennen lassen, den Commerzbank-Aktionären eine angemessene Prämie zu bieten. Dies sei jedoch zwingend erforderlich. Der Commerzbank-Vorstand verwahrte sich überdies gegen die Aussage, dass sich die Bank einem konstruktiven Austausch mit der Unicredit zu einer wertschaffenden Transaktion verweigere, wie dies in der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der italienischen Bank am 4. Mai vermerkt sei.

Commerzbank weiterhin offen für Gespräche

In den vergangenen Wochen hätten "mehrere Interaktionen" stattgefunden, um Grundlagen und Potenziale des angekündigten Übernahmeangebots "konstruktiv zu eruieren". Auch habe es in den vergangenen 18 Monaten einen regelmäßigen offenen Austausch mit der Unicredit als Investorin gegeben. Die Mailänder Bank habe dabei weder gezielte Anfragen oder Anregungen noch mögliche Eckpfeiler einer Transaktion an die Commerzbank herangetragen.

Die Commerzbank bleibe offen für Gespräche und Vorschläge, die konkreten Mehrwert für ihre Aktionäre und Stakeholder schafften, hieß es abschließend.

Aktien legen zu - Entscheidung offen

Am Dienstag zeigt sich die Commerzbank-Aktie tiefer. Im XETRA-Handel fällt das Papier zeitweise um 0,86 Prozent auf 31,21 Euro und behauptet sich damit klar über der Marke von 30,00 Euro. Auch die Aktie von UniCredit gibt im Mailänder Handel zwischenzeitlich um 0,46 Prozent auf 62,37 Euro nach.

Mittelfristig bleibt die Lage damit vielschichtig: Einerseits gilt die Commerzbank dank ihrer Marktstellung und strategischen Fortschritte als attraktiver Wert. Andererseits könnten makroökonomische Risiken wie eine schwache Konjunktur oder steigende Kreditausfälle die Entwicklung belasten. Entscheidend dürfte sein, ob UniCredit ihr Angebot nachbessert und wie sich die politische Haltung in Deutschland weiterentwickelt.

Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

Bildquellen: Commerzbank AG, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
10.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
10.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen