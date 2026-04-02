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Übernahmeschlacht

Commerzbank-Aktie im Plus: Übernahmekampf mit UniCredit spitzt sich zu

07.04.26 12:11 Uhr
Commerzbank-Aktie gesucht: Übernahmekonflikt mit UniCredit verschärft sich | finanzen.net

Die Commerzbank steht im Zentrum eines eskalierenden Übernahmekonflikts mit UniCredit. Während die Italiener aufs Tempo drücken, bleiben Anleger und Politik skeptisch.

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• UniCredit plant Kapitalerhöhung für Übernahmeangebot
• Angebot liegt unter aktuellem Marktpreis
• Aktie bleibt stabil über der 30-Euro-Marke

UniCredit macht Ernst im Übernahmekampf

Die Commerzbank rückt erneut in den Mittelpunkt des intensiven Übernahmekonflikts. Die italienische UniCredit treibt ihre Pläne weiter voran und hat konkrete Schritte eingeleitet, um ihre Beteiligung auszubauen. Wie aus einem Bericht von "Der Aktionär" hervorgeht, soll am 4. Mai eine außerordentliche Hauptversammlung stattfinden, auf der die Grundlage für eine Kapitalerhöhung geschaffen wird. Diese ist notwendig, damit UniCredit neue Aktien ausgeben und ihr geplantes Übernahmeangebot umsetzen kann.

Ziel der Italiener ist es, die Beteiligung über die Schwelle von 30 Prozent zu erhöhen. Eine vollständige Übernahme scheint zunächst nicht im Fokus zu stehen, vielmehr soll ein Pflichtangebot vermieden werden. UniCredit-CEO Andrea Orcel will dafür die Zustimmung der eigenen Aktionäre einholen und die strategische Expansion nach Deutschland vorantreiben.

Skepsis am Markt und politischer Widerstand

Laut IT Boltwise liegt das Angebot von UniCredit mit rund 30,80 Euro je Aktie unter dem aktuellen Marktpreis. Das sorgt für Skepsis, zumal Analysten im Schnitt deutlich höhere Kursziele sehen. Gleichzeitig profitiert die Commerzbank von einer verbesserten operativen Entwicklung, steigender Effizienz und zuletzt starken Ergebnissen, was die Verhandlungsposition stärkt.

Auch politisch ist der Deal umstritten. Der deutsche Staat hält weiterhin Anteile an der Commerzbank und steht einer Übernahme kritisch gegenüber. Zudem gibt es Widerstand aus der Belegschaft. Diese Gemengelage sorgt für Unsicherheit, eröffnet aber auch Spielraum für eine mögliche Nachbesserung des Angebots.

Aktien legen zu - Entscheidung offen

Am Dienstag zeigt sich die Commerzbank-Aktie robust. Im XETRA-Handel steigt das Papier zeitweise um 1,75 Prozent auf 32,03 Euro und behauptet sich damit klar über der Marke von 30,00 Euro. Auch die Aktie von UniCredit legt im Mailänder Handel zwischenzeitlich um 2,01 Prozent auf 63,92 Euro zu.

Mittelfristig bleibt die Lage damit vielschichtig: Einerseits gilt die Commerzbank dank ihrer Marktstellung und strategischen Fortschritte als attraktiver Wert. Andererseits könnten makroökonomische Risiken wie eine schwache Konjunktur oder steigende Kreditausfälle die Entwicklung belasten. Entscheidend dürfte sein, ob UniCredit ihr Angebot nachbessert und wie sich die politische Haltung in Deutschland weiterentwickelt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Commerzbank AG, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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