Übernahmeschlacht

Das Ringen um die Zukunft der Commerzbank spitzt sich zu.

Die Aktionäre der italienischen Großbank stimmten bei einer außerordentlichen Hauptversammlung der notwendigen Kapitalerhöhung zu, wie die UniCredit am Montag in Mailand mitteilte. Die Anteilseigner genehmigten eine Kapitalerhöhung in einer Höhe von bis zu gut 6,7 Milliarden Euro.

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Damit kann die UniCredit ihr Mitte März angekündigtes Angebot zur Übernahme sämtlicher Commerzbank-Anteile offiziell machen. Eine formale Offerte will UniCredit-Chef Andrea Orcel an diesem Dienstag vorlegen, wie er kürzlich der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) sagte.

Die UniCredit hatte im März ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Aktien des Frankfurter DAX-Konzerns angekündigt. Damals hieß es, die UniCredit wolle je Commerzbank-Papier 0,485 neue UniCredit-Papiere bieten. Das entspreche einem Preis von 30,80 Euro pro Commerzbank-Anteil oder einem Aufschlag von vier Prozent zum Schlusskurs vom 13. März. Auf dieser Basis bewertete die UniCredit die Commerzbank mit knapp 35 Milliarden Euro. Allerdings notierten Commerzbank-Aktien zuletzt deutlich höher bei rund 35 Euro. Orcel hatte sich im Gespräch mit der FAZ offen gehalten, die Offerte nachzubessern.

Die UniCredit ist mit Abstand größter Anteilseigner der Commerzbank vor dem deutschen Staat. Erst kürzlich präsentierte Orcel einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme, demzufolge rund 7.000 Stellen in Deutschland entfallen könnten.

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Das Institut mit Sitz in Mailand verspricht sich Vorteile im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden in Deutschland. Hierzulande ist die UniCredit schon mit ihrer Tochter Hypovereinsbank (HVB) vertreten, was Einsparungen ermöglichen würde.

Commerzbank kontert jüngste Vorstöße

"Was die UniCredit nach 18 Monaten und zahlreichen Treffen nun auf den Tisch gelegt hat, ist ein Plan, der die Bank, wie sie heute für ihre Kunden funktioniert, zerlegt und unseren Aktionären dafür keine Prämie zahlt", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Michael Kotzbauer, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

"Lehnen keine Gespräche mit der UniCredit ab"

Kotzbauer betonte, die Commerzbank lehne "keine Gespräche mit der Unicredit ab". Es habe in den vergangenen Monaten viele Treffen gegeben. "In keinem dieser Treffen war UniCredit aber je daran interessiert, über unser Geschäftsmodell oder ihre Pläne bei der Commerzbank zu reden." Das habe die UniCredit erst getan, nachdem sie am 16. März unabgestimmt ein Angebot für die Commerzbank-Aktionäre angekündigt hatte. Dieses will UniCredit-Chef Andrea Orcel an diesem Dienstag konkretisieren.

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"Überdimensioniertes" Auslandsnetz?

Die UniCredit, die im September 2024 bei der Commerzbank eingestiegen war, ist inzwischen mit Abstand größter Anteilseigner der Commerzbank vor dem deutschen Staat. Erst kürzlich präsentierte UniCredit-Chef Orcel einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme. Dabei kritisierte er unter anderem, das Auslandsnetz der Commerzbank sei "überdimensioniert" und "ineffizient".

Commerzbank-Manager Kotzbauer, der das Firmenkundengeschäft verantwortet, bezeichnet die Präsentation als "feindliches Vorgehen mit irreführenden Darstellungen". Mit Standorten in mehr 40 Ländern betreibe die Commerzbank "ein globales und effizientes Netzwerk aus Niederlassungen und Repräsentanzen", sagt Kotzbauer. "Rund 58 Prozent der Erträge mit unseren Firmenkunden haben einen klaren Bezug zu unserem internationalen Netzwerk. Ohne diese Auslandsbrückenfunktion wäre die Commerzbank nicht mehr die Commerzbank. Wir wurden 1870 genau aus diesem Grund als Außenhandelsbank gegründet."

An der Euronext Mailand verliert die UniCredit-Aktie zeitweise 1,46 Prozent auf 64,66 Euro. Via XETRA gibt auch die Commerzbank-Aktie zeitweise 1,76 Prozent nach auf 34,59 Euro.

/ben/DP/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)