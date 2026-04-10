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Übernahmespekulationen

NVIDIA auf Einkaufstour? Bericht sorgt für Kurssprünge bei den Aktien von Dell und HP

13.04.26 22:18 Uhr
Übernahme-Hammer bei NVIDIA? Tech-Riese rüttelt am PC-Markt - Aktien von NYSE-Titeln Dell und HP profitieren | finanzen.net

Übernahmespekulationen haben die Aktien von Dell und HP am Montag nach oben gehievt. Als möglicher Käufer wird NVIDIA gehandelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HP Inc (ex Hewlett-Packard)
16,09 EUR 0,27 EUR 1,68%
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NVIDIA Corp.
160,96 EUR 0,22 EUR 0,14%
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Wie die Website "SemiAccurate" berichtete, ist der KI-Chipgigant NVIDIA auf der Suche nach einer Übernahme, womit NVIDIA die PC-Landschaft neu formieren will.

Dell Technologies setzte seinen Rekordlauf fort und stieg an der NYSE zuletzt um 6,74 Prozent auf 189,79 US-Dollar. Für HP ging es um 5,31 Prozent auf 19,23 US-Dollar hinauf, womit die seit Herbst des vergangenen Jahres schwachen Papiere aus ihrer jüngsten Seitwärtsspanne aber nicht hinauskommen. NVIDIA zeigten sich daneben an der NASDAQ bei 189,31 US-Dollar 0,36 Prozent höher. Alle drei Unternehmen gaben zunächst keine Stellungnahmen zu dem Bericht ab.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

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