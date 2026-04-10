NVIDIA auf Einkaufstour? Bericht sorgt für Kurssprünge bei den Aktien von Dell und HP
Übernahmespekulationen haben die Aktien von Dell und HP am Montag nach oben gehievt. Als möglicher Käufer wird NVIDIA gehandelt.
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Wie die Website "SemiAccurate" berichtete, ist der KI-Chipgigant NVIDIA auf der Suche nach einer Übernahme, womit NVIDIA die PC-Landschaft neu formieren will.
Dell Technologies setzte seinen Rekordlauf fort und stieg an der NYSE zuletzt um 6,74 Prozent auf 189,79 US-Dollar. Für HP ging es um 5,31 Prozent auf 19,23 US-Dollar hinauf, womit die seit Herbst des vergangenen Jahres schwachen Papiere aus ihrer jüngsten Seitwärtsspanne aber nicht hinauskommen. NVIDIA zeigten sich daneben an der NASDAQ bei 189,31 US-Dollar 0,36 Prozent höher. Alle drei Unternehmen gaben zunächst keine Stellungnahmen zu dem Bericht ab.
NEW YORK (dpa-AFX)
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