Übernahmespekulationen

NVIDIA auf Einkaufstour? Bericht sorgt für Kurssprünge bei den Aktien von Dell und HP

13.04.26 22:18 Uhr

Übernahmespekulationen haben die Aktien von Dell und HP am Montag nach oben gehievt. Als möglicher Käufer wird NVIDIA gehandelt.

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Wie die Website "SemiAccurate" berichtete, ist der KI-Chipgigant NVIDIA auf der Suche nach einer Übernahme, womit NVIDIA die PC-Landschaft neu formieren will. Wer­bung Wer­bung Dell Technologies setzte seinen Rekordlauf fort und stieg an der NYSE zuletzt um 6,74 Prozent auf 189,79 US-Dollar. Für HP ging es um 5,31 Prozent auf 19,23 US-Dollar hinauf, womit die seit Herbst des vergangenen Jahres schwachen Papiere aus ihrer jüngsten Seitwärtsspanne aber nicht hinauskommen. NVIDIA zeigten sich daneben an der NASDAQ bei 189,31 US-Dollar 0,36 Prozent höher. Alle drei Unternehmen gaben zunächst keine Stellungnahmen zu dem Bericht ab. NEW YORK (dpa-AFX)

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