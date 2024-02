Übernahmeverhandlungen

Walmart befindet sich derzeit offenbar in Verhandlungen über eine milliardenschwere Übernahme von Smart-TV-Hersteller VIZIO.

• Walmart ist scheinbar an VIZIO-Übernahme interessiert

• VIZIO-Aktie vorbörslich erneut freundlich

• Werbegeschäft stärken und Kontrolle über erheblichen Anteil des US-Fernsehmarktes sichern

Walmart verhandelt offenbar über Kauf von VIZIO

Wie die Nachrichtenagentur Reuters in Berufung auf das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, befindet sich die US-Supermarktkette Walmart scheinbar in Verhandlungen über den Kauf von Smart-TV-Hersteller VIZIO. Damit könnte Walmart sein Werbegeschäft stärken und sich die Kontrolle über mehr als ein Fünftel des US-Fernsehmarktes sichern. Der gemeldete Angebotspreis von mehr als 2 Milliarden US-Dollar liegt fast 30 Prozent über der derzeitigen Marktkapitalisierung von VIZIO, die zum Handelsschluss am Dienstag rund 1,54 Milliarden US-Dollar betrug.

So reagieren die VIZIO- und Walmart-Aktien auf die Gerüchte

Die VIZIO-Aktionäre feierten die Meldung: Am Dienstag schloss sie den NYSE-Handel am Dienstag mit einem Plus von 24,6 Prozent ab. Die Walmart-Aktionäre scheinen die Spekulationen eher gelassen hinzunehmen: Sie zeigte sich im NYSE-Handel am Dienstag stabil.

Im vorbörslichen Handel am Mittwoch geht es für die VIZIO-Aktie weiter aufwärts. Zeitweise notieren die Papiere 1,74 Prozent höher bei 9,92 US-Dollar.

Werbegeschäft und Kontrolle über US-TV-Markt

Die Gespräche finden zu einer Zeit statt, in der Walmart verstärkt seine Präsenz erweitert und die riesigen Mengen an Kundendaten nutzt, um Werbung sowohl auf seiner Website als auch in seinen Geschäften zu verkaufen. Dies schließt digitale Displays, vernetzte Fernseher und Radiowerbung ein. Die Aufnahme von VIZIO-Fernsehern könnte wiederum anderen Unternehmen mehr Bildschirme zur Verfügung stellen, auf denen sie ihre Werbung den mehr als 130 Millionen Käufern zeigen können, die jede Woche die 5.000 US-Filialen von Walmart besuchen, erklärt Reuters.

Das Anzeigengeschäft von Einzelhändlern (auch als Retail Media Networks (RMN) bekannt) ist für Werbetreibende eine attraktive Option geworden, da traditionelle Anzeigenverkäufer wie Apple und Google die Menge an Daten von Drittanbietern, die sie mit Werbetreibenden teilen, stark einschränken. Daher haben sich RMNs zu dem am schnellsten wachsenden Segment in der US-Werbebranche entwickelt und werden laut Schätzungen in diesem Jahr einen Umsatz von etwa 60 Milliarden US-Dollar generieren, wie Reuters erklärt.

Das US-Anzeigegeschäft von Walmart, bekannt unter dem Namen Connect, ist seit dem Start im Jahr 2021 zweistellig gewachsen. Der Finanzchef von Walmart betrachtet Walmart Connect als eines der schnell wachsenden und profitablen Geschäftsbereiche, das die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren maßgeblich beeinflussen werde, so Reuters. Er betont zudem, dass ein größerer Anteil der zukünftigen Rentabilität wahrscheinlich aus dem Verkauf von Anzeigen zu Walmart-Immobilien stammen wird, im Gegensatz zum Verkauf von alltäglichen Produkten wie Milch und Toilettenpapier, für die das Unternehmen bisher bekannt ist.

Die Übernahme von VIZIO würde Walmart den Zugang zu einer aktiven Nutzerbasis von nahezu 18 Millionen Menschen ermöglichen und gleichzeitig dazu beitragen, das eigene Softwareplattformgeschäft von VIZIO zu erschließen. Dieses Geschäft verzeichnet jährliche Werbeeinnahmen von über 27 Prozent bei einer Marge von mehr als 60 Prozent, wie laut Reuters von Nicholas Zangler, einem Analysten bei Stephens, festgestellt wurde. VIZIO ist der führende Anbieter bei Walmart und etwa 70 Prozent seiner Fernsehgeräte werden über diesen Einzelhändler verkauft, so der Experte weiter. Durch die Übernahme von VIZIO hätte Walmart zusammen mit seiner Eigenmarke Onn potenziell einen Kontrollanteil von 22 Prozent am gesamten US-Fernsehgerätemarkt.

Eine Stellungnahme gegenüber Reuters lehnten sowohl Walmart als auch VIZIO ab. Die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien seien jedoch noch nicht abgeschlossen, und es bestehe die Möglichkeit, dass kein Geschäft zustande komme, wie der Bericht des WSJ unter Berufung auf informierte Quellen angibt.

