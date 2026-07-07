Britische Kartellaufsicht prüft geplanten Ovo-Kauf durch E.ON - Aktie steigt dennoch
Die geplante Übernahme des britischen Energieversorgers Ovo Energy durch E.ON beschäftigt die britische Wettbewerbsaufsicht CMA.
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Die im Mai angekündigte Übernahme des britischen Stromanbieters Ovo Energy durch E.ON ruft die britische Wettbewerbsaufsicht auf den Plan. Die Competition and Markets Authority (CMA) rief am Mittwoch interessierte Parteien dazu auf, bis zum 23. Juli erste Stellungnahmen zu den erwarteten Auswirkungen der Übernahme abzugeben. Noch sei aber keine formelle Untersuchung eingeleitet worden, erklärte die CMA. Im Mai hatte der deutsche Versorger E.ON angekündigt, den Konkurrenten Ovo Energy für eine nicht genannte Summe zu übernehmen.
Die E.ON-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,08 Prozent auf 19,26 Euro.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: E.ON, Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
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|Jefferies & Company Inc.
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