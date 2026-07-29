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Überprüfung von Vermögen

BP-Aktie stabil: Verkaufsprozess für Geschäft in der britischen Nordsee eingeleitet

BP-Aktie stabil: Verkaufsprozess für Geschäft in der britischen Nordsee eingeleitet

Der Energiekonzern BP hat im Rahmen einer Überprüfung seiner Vermögenswerte einen Verkaufsprozess für sein Geschäft in der britischen Nordsee eingeleitet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
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Der britische Konzern teilte mit, er werde das Geschäft potenziellen Käufern anbieten. Zu den Vermögenswerten gehören fünf Förderzentren in der zentralen Nordsee und westlich der Shetlandinseln. Das Nordsee-Geschäft von BP beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.

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In London steigt die BP-Aktie zeitweise um minimale 0,06 Prozent auf 5,443 GBP.

DOW JONES

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Jeff Whyte / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 BP Buy UBS AG
15.07.26 BP Buy UBS AG
15.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets