BP-Aktie stabil: Verkaufsprozess für Geschäft in der britischen Nordsee eingeleitet
Der Energiekonzern BP hat im Rahmen einer Überprüfung seiner Vermögenswerte einen Verkaufsprozess für sein Geschäft in der britischen Nordsee eingeleitet.
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Der britische Konzern teilte mit, er werde das Geschäft potenziellen Käufern anbieten. Zu den Vermögenswerten gehören fünf Förderzentren in der zentralen Nordsee und westlich der Shetlandinseln. Das Nordsee-Geschäft von BP beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.
In London steigt die BP-Aktie zeitweise um minimale 0,06 Prozent auf 5,443 GBP.
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|Datum
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|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets